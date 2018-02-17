В Испании у «Атлетика» черная полоса: может, и «Спартаку» повезёт?

Источник: AFP 2018

«Црвена Звезда»

В первом после возобновления чемпионата Сербии матче команда Владана Милоевича разгромила на «Маракане» соперника с искренним названием «Явор» — 3:0. Занимающие 15-е место гости не сумели увести очки у лидера, даже несмотря на то что в составе «Црвены Звезды» отсутствовала группа игроков основы. Главный тренер поменял пять человек по сравнению с игрой с ЦСКА. Выходной получили центральные защитники Дамьен Ле Таллек иВуядин Савич, центральные полузащитники Бранко Йовичич иМитчелл Дональд, а также фланговый форвард Неманья Радоньич.

Травмированный лучший бомбардир «Црвены Звезды» Ричмонд Боакье по-прежнему отсутствует в заявке, и пока Милоевич не знает, поможет ли ганец сербам в Москве. Зато во всех трёх голах в ворота «Явора» поучаствовал сменщик Боакье — 190-сантиметровый Александар Пешич. Уже на 6-й минуте мяч после его прохода отскочил на левый край штрафной к Луке Аджичу, который точно пробил в дальний угол. На исходе получаса Пешич забил с пенальти, а во втором тайме реализовал выход один на один после блестящей проникающей передачи Эль-Фарду Бен Набуана. При этом сам Бен Набуан заслужил критику за реализацию собственных моментов. Милоевич защитил форварда с Коморских островов.

«Бен в зависимости от тактики способен действовать на четырёх позициях, — сказал тренер. — Мы будем по-разному его использовать. Он не отличился сегодня, но не забывайте, что это лишь вторая игра новичка. Бен долго не имел практики в “Олимпиакосе”, поэтому ему требуется время, чтобы набрать оптимальную форму. Вообще во встрече с “Явором” мы решали две задачи: победить и дать сыграть некоторым другим футболистам, которые заслуживают этого. Кое-какие ошибки повторяются — нужно потерпеть. Я доволен командой».

«Ницца»

Команда Люсьена Фавра попала в полосу неудач. До встречи с «Локомотивом» у «Ниццы» было три поражения подряд в Лиге 1, а «железнодорожники» в четверг продлили чёрную серию французов. Вдобавок «орлята» потеряли травмированного защитника Марлона. Бразилец был заменён ещё в перерыве матча с «Локо», а сегодня не помог «Ницце» против «Нанта». Его заменил в основе Патрик Брюнер, несмотря на то что у Фавра наверняка хватало претензий к 21-летнему игроку. В целом же состав хозяев почти не изменился.

Игра для «Ниццы», как и в четверг, началась с быстрого гола. Ей снова хватило пяти минут, чтобы выйти вперёд. После кросса с правого фланга мяч отскочил к центральному защитнику Данте Бонфиму, и тот не растерялся — реализовал свой редкий шанс. Следующий забитый мяч, как и в матче с «железнодорожниками», зрители увидели на исходе получаса. Только теперь счёт стал не 2:0, а 1:1. Брюнер сфолил в собственной штрафной, а аргентинец Эмилиано Сала пробил без шансов для голкипера Вальтера Бенитеса.

На этом патроны у «Ниццы» и её конкурента по борьбе за зону Лиги Европы иссякли. Хозяева лишь чуть-чуть превзошли гостей по владению мячом и ударам по воротам. Марио Балотелли, оформившему дубль в ворота «Локо», не хватило куража. Он нанёс два удара, в створ попал однажды. «Орлята» перестали получать по шее, вот только радоваться особо нечему.

«Атлетик»

Из основ «Атлетика» в четверг и воскресенье совершенно невозможно было понять, какой матч для главного тренера басков Хосе Анхеля Сиганды казался более важным — со «Спартаком» в Лиге Европы или с мадридским «Атлетико» в 24-м туре Примеры. Сиганда поменял сразу восемь (!) футболистов. С одной стороны, сегодня в стартовый состав попали те, кто много играет в чемпионате Испании, но отдыхали в Москве. С другой, отсутствовали и какие-то достаточно ценные фигуры. Впрочем, сотворивший дубль в ворота «Спартака» Ариц Адурис, а также полузащитник Рауль Гарсия выбыли по причине дисквалификации.

Но и без своего лучшего бомбардира гости из Бильбао достойно выглядели на протяжении полутора таймов, создавали проблемы «Атлетико». Действовавший на острие атаки Иньяки Уильямс нанёс в этом матче три удара по воротам соперника, правда, все мимо цели. Диего Симеоне очень вовремя выпустил на замену Кевина Гамейро, ведь француз вскоре после своего появления открыл счёт, а затем стал автором голевой передачи. Первый гол «Атлетико» — торжество коллективной игры. Мадридцы накрыли басков прессингом и в несколько быстрых передач доставили мяч слева направо. Гамейро забил ударом в дальний угол с паса Антуана Гризманна. В эпизоде со вторым голом форвард сделал великолепную разрезающую передачу на Диего Косту. Унай Нуньес прозевал мяч и оппонента, а натурализованный бразилец реализовал выход один на один.

Баски застряли между зонами Лиги Европы и вылета из Примеры. Они долго никому не уступали, однако сейчас у «Атлетика» два поражения в трёх турах. Безвыигрышная серия в чемпионате Испании увеличилась до шести матчей.

«Селтик»

Через три дня после «Зенита» на «Селтик Парк» пожаловал «Сент-Джонстон», занимающий 9-е место в чемпионате Шотландии. Выбором состава на матч главный тренер «кельтов» Брендан Роджерс показал, что по-прежнему держит в уме соперника из России. У хозяев отсутствовали сразу семь человек, которые в четверг играли с первых минут — защитники Микаэль Лустиг, Йозо Шимунович, Киран Тирни, полузащитники Скотт Браун, Жюль Нтшан, Джеймс Форрест и нападающий Мусса Дембеле. Обращало на себя внимание возвращение в основу атакующего хавбека Томаса Рогича: австралиец пропустил из-за травмы два месяца. Кроме того, в заявку был включен Энтони Ралстон, который тоже лечился на протяжении длительного периода.