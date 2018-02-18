«Тоттенхэм» упустил победу над «Рочдейлом» в матче 1/8 финала Кубка Англии
В матче 1/8 финала Кубка Англии «Рочдейл» принимал на своём поле «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Спотлэнд» и завершилась со счётом 2:2.
В матче 1/8 финала Кубка Англии «Рочдейл» принимал на своём поле «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Спотлэнд» и завершилась со счётом 2:2.
По ходу игры «Тоттенхэм» уступал в счёте 0:1, затем повёл 2:1, но в концовке
Таким образом, командам предстоит переигровка в Лондоне. Победитель матча «Тоттенхэм» — «Рочдейл» в четвертьфинале Кубка Англии встретится с сильнейшим в паре «Шеффилд Уэнсдей» / «Суонси Сити», которые также сыграли вничью (0:0) и выявят победителя в переигровке.