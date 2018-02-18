«Тоттенхэм» упустил победу над «Рочдейлом» в матче 1/8 финала Кубка Англии

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда «50 оттенков» рассказала о самой сложной постельной сцене
9 согревающих и полезных продуктов
Солист Maroon 5 второй раз стал отцом
Как оформить недвижимость в браке, чтобы это было выгодно обоим
Анджелина Джоли появилась на кинопремии в искрящемся платье
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Марсель1
Бордо0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бетис3
Реал4
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Милан1
Сампдория0
Футбол. Зарубежный
18.02
Эспаньол1
Вильярреал1
Футбол. Зарубежный
18.02
Боруссия М0
Боруссия Д1
Футбол. Зарубежный
18.02
Аталанта1
Фиорентина1
Футбол. Зарубежный
18.02
Лилль2
Лион2
Футбол. Зарубежный
18.02
Атлетико2
Атлетик0
Футбол. Зарубежный
18.02
Динамо К1
Олимпик Д0
Футбол. Зарубежный
18.02
Аугсбург0
Штутгарт1
Футбол. Зарубежный
18.02
Ницца1
Нант1
Футбол. Зарубежный
18.02
Беневенто3
Кротоне2
Футбол. Зарубежный
18.02
Болонья2
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
18.02
Наполи1
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
18.02
Звезда К0
Мариуполь3
Футбол. Зарубежный
18.02
Карпаты0
Заря Лг2
Футбол. Зарубежный
18.02
Торино0
Ювентус1
Футбол. Зарубежный
18.02
Реал Сосьедад3
Леванте0
Все события
Адмирал РФ ответил на требование Киева ремонтировать флот в Крыму
Западные СМИ в недоумении от русских на Олимпиаде
МВД придумало новый повод лишать водителей прав
ОСАГО для хулиганов может подорожать в три раза
Тренер сборной США отказался пожать руку Знарку после игры
Россия обошла США по количеству медалей Пхенчхана
Разноцветные блины и медведи: как звезды отметили Масленицу
Кристина Асмус умилила поклонников образом Сейлор Мун
300-килограммовый одноногий американец похудел и начал бегать
9 согревающих и полезных продуктов
Бомбардировка ВКС РФ базы в Идлибе: не многим удалось уйти - СМИ
Прибалтика на грани краха: мольбы о помощи к РФ
Фоторепортажи
12Россия разгромила Словению на Олимпиаде в Пхенчхане
9Все золото Пхенчхана. 17 февраля
18 февраля, источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» упустил победу над «Рочдейлом» в матче 1/8 финала Кубка Англии

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Рочдейл» принимал на своём поле «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Спотлэнд» и завершилась со счётом 2:2.

Источник: AFP 2018

По ходу игры «Тоттенхэм» уступал в счёте 0:1, затем повёл 2:1, но в концовке всё-таки упустил победу. В составе «шпор» голы на свой счёт записали Лукас Моура и Гарри Кейн, который реализовал пенальти уже на 88-й минуте встречи. За «Рочдейл» отличились Иан Хендерсон и Стив Дэвис, забивший свой мяч за считанные секунды до финального свистка, на третьей компенсированной минуте.

Таким образом, командам предстоит переигровка в Лондоне. Победитель матча «Тоттенхэм» — «Рочдейл» в четвертьфинале Кубка Англии встретится с сильнейшим в паре «Шеффилд Уэнсдей» / «Суонси Сити», которые также сыграли вничью (0:0) и выявят победителя в переигровке.

Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Губерниев: "Если у Крушельницкого и правда нашли мельдоний, то нам конец"
"Белоруса просто засудили". Почему Лукашенко обрушился на Россию и Баха
Новые подвиги лыжников и очередной скандал с мельдонием
России повезло: кто и с кем сыграет в плей-офф Олимпиады
ОКР: Крушельницкий не давал комментариев по допинговому делу
Историческая битва российских хоккеисток: анонс дня на ОИ
AS: «Реал» составил шорт-лист кандидатов на замену Зидану
«Наполи» вернулся на первое место в чемпионате Италии
Российский фристайлист: В больнице мечтал об Олимпиаде
Новости
Авто
МВД придумало новый повод лишать водителей прав Кроме того, для водителей, которые сели за руль без водительского удостоверения, предлагается повысить штраф
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Юлия Топольницкая снялась в новом «Подкидыше»: первые фото «Коля, попридержи инициативу» вместо «Муля, не нервируй меня», няня из клипа «Ленинграда», Антоха MC и другие отличия нового «Подкидыша» от классической советской ленты в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как стройка Серного моста сделала невыносимой жизнь петербуржцев
Президенту РФ направлена петиция против сноса телебашни в Екатеринбурге
Необычный «зеленый» небоскреб построят в Сингапуре
Федор Смолов промахнулся на 200 миллионов
Леди
Пары, в неожиданное расставание которых мы до сих пор не верим Пока Дженнифер Энистон разводится с Джастином Теру после двух лет брака, мы вспоминаем самые неожиданные звездные расставания
Дети
Сергей Лазарев показал, как выглядел в 13 лет Артист ностальгирует по детству.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь