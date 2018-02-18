«Тоттенхэм» упустил победу над «Рочдейлом» в матче 1/8 финала Кубка Англии

По ходу игры «Тоттенхэм» уступал в счёте 0:1, затем повёл 2:1, но в концовке всё-таки упустил победу. В составе «шпор» голы на свой счёт записали Лукас Моура и Гарри Кейн, который реализовал пенальти уже на 88-й минуте встречи. За «Рочдейл» отличились Иан Хендерсон и Стив Дэвис, забивший свой мяч за считанные секунды до финального свистка, на третьей компенсированной минуте.