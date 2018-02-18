Сарри: Кажется, у «Наполи» есть только Серия А, нет мотивации на что-либо другое

«Я ожидал реакцию на поражение в Лиге Европы. Мы очень хорошо начали матч со СПАЛ, сходу завладели инициативой, но забыли довести такую игру до конца. Это ошибка с нашей стороны, нельзя контролировать матч, но при этом оставлять скользкий счёт до 90-й минуты.



Эта игра напомнила мне встречу с “Сассуоло”. Тогда наш соперник сравнял счёт первым же ударом в створ. Футболисты были такими ленивыми, им просто хотелось затолкать мяч в ворота. Был отрезок, когда мы играли так, будто на табло 3:0, а не 1:0.



Не думаю, что мы пожертвовали Лигой Европы ради Серии А. Но я ожидал от своих футболистов более активной игры против “РБ Лейпциг”. Казалось, что у них есть только чемпионат и не хватает мотивации на что-либо ещё», — цитирует Сарри Football Italia.