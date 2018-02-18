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18 февраля, источник: Чемпионат.com

Сарри: Кажется, у «Наполи» есть только Серия А, нет мотивации на что-либо другое

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал победу в матче со СПАЛ (1:0). Наставник остался недоволен тем, что его команда расслабилась, забив всего один гол.

Источник: AFP 2018

«Я ожидал реакцию на поражение в Лиге Европы. Мы очень хорошо начали матч со СПАЛ, сходу завладели инициативой, но забыли довести такую игру до конца. Это ошибка с нашей стороны, нельзя контролировать матч, но при этом оставлять скользкий счёт до 90-й минуты.

Эта игра напомнила мне встречу с “Сассуоло”. Тогда наш соперник сравнял счёт первым же ударом в створ. Футболисты были такими ленивыми, им просто хотелось затолкать мяч в ворота. Был отрезок, когда мы играли так, будто на табло 3:0, а не 1:0.

Не думаю, что мы пожертвовали Лигой Европы ради Серии А. Но я ожидал от своих футболистов более активной игры против “РБ Лейпциг”. Казалось, что у них есть только чемпионат и не хватает мотивации на что-либо ещё», — цитирует Сарри Football Italia.

Наполи 1:0
Первый тайм: 1:0
СПАЛ
18.02.2018, 17:00 основной раунд: 25-й тур San Paolo
Главные тренеры
Маурицио Сарри Леонардо Семпличи
Голы
6′ Маркес Лоурейру Аллан (Х. Кальехон) 5
Составы
Хосе Мануэль Пепе Рейна 25
Мариу Руй 6
Эльсеид Хюсай 23
Калиду Кулибали 26
Рауль Альбиоль 33
Маркес Лоурейру Аллан 5
Дрис Мертенс 14
Лоренцо Инсинье 24
90′ Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 8
Амаду Диавара 42
64′ 71′ Марек Хамшик 17
Петр Зелиньски 20
86′ Хосе Кальехон 7
Марко Рог 30
97 Алекс Мерет
21 Бартош Саламон 85′
23 Франческо Викари
27 Диас да Силва дал Белу Фелипе 77′
19 Ясмин Куртич 40′
28 Паскуале Скьяттарелла
29 Мануэль Лаццари
77 Федерико Вивиани
85 Букари Драме 62′
33 Филиппо Коста 83′
88 Альберто Грасси 75′
10 Серджо Флоккари
7 Мирко Антенуччи 82′
43 Альберто Палоски
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 4
5 Удары в створ 1
11 Угловые 1
10 Фолы 11
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Клаудио Гавиллуччи (Италия)
Обозначения
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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