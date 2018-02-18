Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе разрыдалась после серебряного финиша сборной России в эстафете 4х10 км.
«Иртыш» сыграл вничью с клубом российской премьер-лиги в матче с двумя пенальти
Три клуба казахстанской
Три клуба казахстанской
Павлодарский «Иртыш» сыграл вничью с грозненским «Ахматом», который занимает седьмое место в российской
Карагандинский «Шахтер» сыграл вничью с «Пролетером» из
Кызлординский «Кайсар» проиграл украинскому «Колосу», который занимает четвертое место во второй по силе Украины — 0:2.