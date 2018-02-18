«Иртыш» сыграл вничью с клубом российской премьер-лиги в матче с двумя пенальти

Павлодарский «Иртыш» сыграл вничью с грозненским «Ахматом», который занимает седьмое место в российской премьер-лиге — 1:1. Оба гола в матче были забиты с пенальти. У «Иртыша» на 38-й минуте забил нигерийский форвард Фуад Салами, а у «Ахмата» на 88-й отличился албанский нападающий Беким Балай.

Карагандинский «Шахтер» сыграл вничью с «Пролетером» из Нови-Сада, который занимает третье место во второй по силе лиге Сербии — 1:1. В составе казахстанского клуба отличился находящийся на просмотре форвард сборной Гаити Жан-Эд Морис, игравший в прошлом сезоне в «Таразе».