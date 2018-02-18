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18 февраля, источник: Советский спорт

Марк-Андре Тер Штеген: Без Неймара «Барселона» стала сильнее

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился мнением о летнем уходе из каталонской команды Неймара.

— Класс Неймара, его нельзя объяснить. Он был очень важен для «Барселоны» и как человек, и как футболист. Его уход мог быть связан с тем, что он хочет добиться чего-то большего, в том числе на индивидуальном уровне. Но на самом деле причины такого решения известны только ему самому.

Нам пришлось компенсировать потерю Неймара, что было непросто сделать, но нам это удалось. Теперь у нас очень сильная команда. Как мне кажется, новые футболисты сделали «Барселону» даже сильнее. Надеюсь, им хорошо и комфортно в команде и они адаптируются очень быстро. В то же время мы хотим дать им время.

Дембеле играл не слишком часто, поскольку был травмирован. А Коутиньо только-только перешел. Всегда надо давать время и проявлять терпение, они ведь молоды и впереди у них несколько прекрасных лет, — цитирует Тер Штегена ESPN.

Напомним, летом 2017 года «ПСЖ» заплатил «Барселоне» за Неймара 222 миллиона евро.

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