Марк-Андре Тер Штеген: Без Неймара «Барселона» стала сильнее
Вратарь «Барселоны»
Вратарь «Барселоны»
— Класс Неймара, его нельзя объяснить. Он был очень важен для «Барселоны» и как человек, и как футболист. Его уход мог быть связан с тем, что он хочет добиться
Нам пришлось компенсировать потерю Неймара, что было непросто сделать, но нам это удалось. Теперь у нас очень сильная команда. Как мне кажется, новые футболисты сделали «Барселону» даже сильнее. Надеюсь, им хорошо и комфортно в команде и они адаптируются очень быстро. В то же время мы хотим дать им время.
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Напомним, летом 2017 года «ПСЖ» заплатил «Барселоне» за Неймара 222 миллиона евро.