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18 февраля, источник: Чемпионат.com

Маротта — о ситуации с Буффоном: Рассматриваем все возможные варианты

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта рассказал о ситуации с голкипером команды Джанлуиджи Буффоном, действующий контракт с клубом которого истекает по окончании нынешнего сезона.

Источник: AFP 2018

40-летний футболист ранее планировал завершить игровую карьеру летом 2018 года во время чемпионата мира, однако попасть на мундиаль сборной Италии не удалось. Буффон объявил о завершении международной карьеры, но до сих пор не принял окончательного решения о своём будущем на клубном уровне.

«Буффон — икона мирового футбола. Мы рассматриваем все возможные варианты. Буффон может играть важную роль в “Ювентусе”. В клубе мы все едины. В подходящее время обсудим ситуацию с Буффоном и президентом “Ювентуса”, как и при любых других случаях, когда мы принимаем решения», — цитирует Маротту Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.

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