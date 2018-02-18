Маротта — о ситуации с Буффоном: Рассматриваем все возможные варианты

40-летний футболист ранее планировал завершить игровую карьеру летом 2018 года во время чемпионата мира, однако попасть на мундиаль сборной Италии не удалось. Буффон объявил о завершении международной карьеры, но до сих пор не принял окончательного решения о своём будущем на клубном уровне.

«Буффон — икона мирового футбола. Мы рассматриваем все возможные варианты. Буффон может играть важную роль в “Ювентусе”. В клубе мы все едины. В подходящее время обсудим ситуацию с Буффоном и президентом “Ювентуса”, как и при любых других случаях, когда мы принимаем решения», — цитирует Маротту Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.