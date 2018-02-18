Почеттино, Лев и Клопп вошли в шорт-лист кандидатов на замену Зидана

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При этом руководство действующих победителей Лиги чемпионов не собирается увольнять Зидана. В клубе считают, что по окончании сезона сам француз должен принять решение, продолжать ли работу с командой.

На случай решения об отставке «Реал» составил список возможных кандидатов на замену Зидана. В него вошли аргентинец Маурисио Почеттино, а также немцы Йоахим Лев и Юрген Клопп.

Фаворитом в этой тройке считается Почеттино. Во-первых, руководству «Реала» нравится стиль игры, который проповедует Почеттино в «Тоттенхэме». Во-вторых, он хорошо знаком с испанской лигой, так как долгое время играл, а потом тренировал «Эспаньол». И в-третьих, договорится с аргентинцем представляется легче, чем с Левом и Клоппом.

После трансфером Гарета Бэйла и Луки Модрича в «Реале» знают, как трудно вести переговоры с владельцем «шпор» Дэниэлом Леви. Однако Лев точно не покинет сборую Германии до чемпионата мира в Россси, а контракт его и вовсе действует до 2020 года. А у Клоппа очень прочные позиции в «Ливерпуле».