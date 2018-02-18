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10:07 (мск), источник: Sports.kz

Молодой футболист из Астаны лишился ноги, но хочет стать паралимпийцем

18-летний Бахтияр, молодой, подающий надежды спортсмен из Астаны, и не думал, что ему придется бороться за свою жизнь, как за победу на футбольном поле. Парень справился с болезнью, но лишился ноги — для футболиста ампутация могла поставить крест на карьере. Но Бахтияр нашел выход из своей ситуации и не намерен сдаваться, передает NUR.KZ.

«Я был профессиональным футболистом, с 7−8 лет занимался футболом, уже должен был выходить на более серьезный уровень. Однажды во время тренировки я упал и почувствовал боль в ноге, начал обследоваться, и выяснилось, что у меня — злокачественная опухоль под коленом», — рассказывает Бахтияр Мухамбеткалиев.

Поверить в диагноз едва ли кто-то мог, решили проверить его в трех местах — в Алматы, Астане и Германии. Все три заключения показали, что дела обстоят не лучшим образом. Молодому человеку расписали план лечения, ему пришлось получать химиотерапию и сделать операцию по удалению большой берцовой кости. Вместо нее поставили эндопротез.

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«Когда я однажды ночью встал, то упал, а протез сломался. Нога не сгибалась, но когда я упал, то согнул ее полностью. Швы лопнули», — вспоминает Бахтияр. На открытой ране нельзя было проводить химиотерапию, рассказывает Бахтияр.

Лечение на какое-то время затянулось, а когда парень прошел очередные анализы, выяснилось, что появились метастазы в четырех местах, в том числе, и легких.

«Мне поставили четвертую стадию и выписали домой. Я ничего этого не знал, мне не стали говорить, я думал, что лечение закончилось и все хорошо. Потом меня отправили в Германию — я думал, на реабилитацию, так как у меня нога была немного кривая, я считал, что еду ее выравнивать. Но профессор, который меня лечил, сказал, что попробует спасти мою жизнь и мою ногу. Я был в шоке, не мог принять это. Как это — я могу не вернуться домой и умереть в любой момент?», — говорит Бахтияр.

Судьба оказалась благосклонна к парню — на его день рождения профессор сделал ему подарок — сообщил, что наличие метастаз не подтвердилось. Но хорошую новость сопровождала и плохая.

«Он сказал, что у меня инфекция, и я не умру от рака, но могу умереть от нее. Я вернулся домой, стал лечить инфекцию, но антибиотиками ее не удалось вылечить, и я согласился на ампутацию. Я принял это и смирился», — говорит Бахтияр.

Но как же спорт? Футбол пока пришлось оставить. Молодой человек поставил себе цель — продолжать заниматься спортом. Он планирует тренировать детей, передавать свой опыт. Кроме того, готов участвовать в паралимпиадах, например, в качестве пловца. У Бахтияра есть семья — жена и маленький сын, ему сейчас 1,5 года. С женой парень познакомился в колледже, где он учится на энергетика. Девушка поддерживает любимого, постоянно находится рядом.

«Сын с 8 месяцев пинает мяч. Моя мечта — самому тренировать его, чтобы он всего добился, чтобы добился того, чего не смогу я. Моя жизненная цель — встать на ноги и сделать своего сына самым счастливым человеком. А самому — стать успешным спортсменом», — заключает Бахтияр.

А пока молодой человек готовится к получению протеза, болеет за немецкую «Баварию», и строит планы на будущее. Ведь разве их исполнению что-то может помешать?

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