После выхода в полуфинал Олимпиады хоккеистки сборной России вспоминали слова Ильи Ковальчука о том, что у них «все не как у людей».
«Рома» на выезде взяла верх над «Удинезе»
В матче 25-го тура чемпионата Италии «Удинезе» принимал «Рому».
В матче 25-го тура чемпионата Италии «Удинезе» принимал «Рому».
Игра проходила на стадионе «Дачия Арена — Фриули» в Удине и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Авторами забитых мячей в составе победителей стали турецкий полузащитник Дженгиз Ундер, который реализовал свой шанс на 70-й минуте встречи, и аргентинец Диего Перотти, удвоивший преимущество в дополнительное время матча. Таким образом, «Рома» одержала третью подряд победу в Серии А.
«Рома» (50 очков) поднимается на третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата, «Удинезе» (33) находится на 10-й строчке.
|Массимо Оддо
|Эусебио Ди Франческо
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|18
|3
|Удары в створ
|7
|2
|Угловые
|7
|11
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Марко Ди Белло (Италия)