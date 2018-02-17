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17 февраля, источник: Чемпионат.com

«Рома» на выезде взяла верх над «Удинезе»

В матче 25-го тура чемпионата Италии «Удинезе» принимал «Рому».

Игра проходила на стадионе «Дачия Арена — Фриули» в Удине и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Авторами забитых мячей в составе победителей стали турецкий полузащитник Дженгиз Ундер, который реализовал свой шанс на 70-й минуте встречи, и аргентинец Диего Перотти, удвоивший преимущество в дополнительное время матча. Таким образом, «Рома» одержала третью подряд победу в Серии А.

«Рома» (50 очков) поднимается на третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата, «Удинезе» (33) находится на 10-й строчке.

Удинезе 0:2
Первый тайм: 0:0
Рома
17.02.2018, 17:00 основной раунд: 25-й тур Dacia Arena
Главные тренеры
Массимо Оддо Эусебио Ди Франческо
Голы
17 Дженгиз Ундер (Д. Де Росси) 70′
8 Диего Перотти (Р. Наингголан) 90′
Составы
Альбано Биссарри 1
Самир 3
Данилу Ларанжейра 5
48′ Йенс Стрюгер Ларсен 19
Сильван Видмер 27
Секу Фофана 6
Антонин Барак 72
Родриго де Пауль 10
79′ Али Аднан 53
Андрия Балич 99
62′ Валон Бехрами 85
88′ Якуб Янкто 14
62′ 77′ Стипе Перица 18
Макси Лопес 20
1 Алиссон
5 Гильерме Жуан Жезус
20 Федерико Фасио
44 Константинос Манолас
4 Раджа Наингголан
7 Лоренцо Пеллегрини
24 Алессандро Флоренци
9 Эдин Джеко 77′
16 Даниэле Де Росси 75′
6 Кевин Стротман
17 Дженгиз Ундер 88′
23 Грегуар Дефрель
92 Стефан Эль-Шаарави 69′
8 Диего Перотти
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 18
3 Удары в створ 7
2 Угловые 7
11 Фолы 10
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Марко Ди Белло (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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