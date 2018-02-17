«Рома» на выезде взяла верх над «Удинезе»

Игра проходила на стадионе «Дачия Арена — Фриули» в Удине и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



Авторами забитых мячей в составе победителей стали турецкий полузащитник Дженгиз Ундер, который реализовал свой шанс на 70-й минуте встречи, и аргентинец Диего Перотти, удвоивший преимущество в дополнительное время матча. Таким образом, «Рома» одержала третью подряд победу в Серии А.



«Рома» (50 очков) поднимается на третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата, «Удинезе» (33) находится на 10-й строчке.