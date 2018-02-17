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17 февраля, источник: Vesti.kz

«Кайрат» переиграл чемпиона Грузии и одержал первую победу на заключительном сборе

Алматинский «Кайрат» одержал победу в товарищеском матче с чемпионом Грузии — «Торпедо» из Кутаиси, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд, прошедшая в рамках сборов в Турции, закончилась со счетом 1:0 в пользу казахстанской команды. Автором единственного гола стал защитник «Кайрата» Шелдон Бато, отличившийся на 88-й минуте.

Для подопечных Карлоса Феррера это была вторая игра на последних сборах. В первой алматинцы проиграли 0:3 клубу из второго дивизиона Венгрии.

Завершит сбор «Кайрат» матчем с тульским «Арсеналом», который занимает восьмое место в российской премьер-лиге. Эта игра пройдет 20 февраля.

Состав «Кайрата» на игру: Владимир Плотников (В) — Елдос Ахметов, Седрик Гогуа, Шелдон Бато, Гафуржан Суюмбаев — Исламбек Куат, Акош Элек, Бауыржан Исламхан (К) — Исаэль Барбоза, Андрей Аршавин, Уго Сильвейра.

Резерв: Илья Караваев (В) — Ян Вороговский, Нуралы Алип, Станислав Лунин, Александр Соколенко — Вячеслав Швырев, Георгий Жуков, Айбол Абикен, Магомед Парагульгов, Гай Ассулин — Чума Анене.

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