«Кайрат» переиграл чемпиона Грузии и одержал первую победу на заключительном сборе

Встреча команд, прошедшая в рамках сборов в Турции, закончилась со счетом 1:0 в пользу казахстанской команды. Автором единственного гола стал защитник «Кайрата» Шелдон Бато, отличившийся на 88-й минуте.

Для подопечных Карлоса Феррера это была вторая игра на последних сборах. В первой алматинцы проиграли 0:3 клубу из второго дивизиона Венгрии.

Завершит сбор «Кайрат» матчем с тульским «Арсеналом», который занимает восьмое место в российской премьер-лиге. Эта игра пройдет 20 февраля.

Состав «Кайрата» на игру: Владимир Плотников (В) — Елдос Ахметов, Седрик Гогуа, Шелдон Бато, Гафуржан Суюмбаев — Исламбек Куат, Акош Элек, Бауыржан Исламхан (К) — Исаэль Барбоза, Андрей Аршавин, Уго Сильвейра.