Кто судил матчи Суперкубков Казахстана

Из девяти арбитров, работавших на матчах Суперкубка Казахстана, двое являются иностранными рефери. В 2008 году суперкубковый матч «Актобе"-«Тобол» обслуживал усть-каменогорский арбитр Павел Салий. Ассистентами судьи были назначены Олег Самойлов из Кокшетау и Серик Жаппасбаев из Кызылорды. За игру Салий наказал семь футболистов.

В розыгрыше Суперкубка сезона-2010 на игру «Актобе"-«Атырау» назначение получил еще один судья из Усть-Каменогорска — Руслан Дузмамбетов. На линии же встречу отработали два арбитра из Павлодара — Андрей Попов и Рустам Суюнов. Походу игры к помощи карточек Дузмамбетов прибегал лишь один раз, когда предупредил защитника «нефтяников» Владимира Седельникова.

В 2011 году наматч за Суперкубок был назначен Айдын Рахимбаев из Алматы. Напомним, что в том сезоне за престижный кубок в поединке сошлись «Тобол’и столичный «Локомотив». Помогали Рахимбаеву Василий Бондарь из Караганды и Серик Жаппасбаев из Кызылорды. Рахимбаевым предупреждены были 4 футболиста.

Год спустя на суперкубковый поединок, который между собой оспаривали «Шахтер» и «Ордабасы», назначение получает бригада во главе с Русланом Дузмамбетовым. Помогали ему те же ассистенты, что и два года назад — Попов и Суюнов. На этот раз Дузмамбетов предупреждений раздал на порядок больше — 5 желтых карточек получили карагандинские и шымкентские футболисты.

В 2013 году во встрече за Суперкубок сыграли «Шахтер» и «Астана». Главнымна матч назначили опытного судью из Павлодара Игоря Хисамутдинова, которому помогали ассистенты-земляки — Андрей Попов и Рустам Суюнов. За встречу Хисамутдиновым было показано 4 «горчичника».

В сезоне-2014 состоялось третье назначение Дузмамбетова на суперкубковый матч. За трофей играли «Актобе» и «Шахтер». Ассистентами были выбраны алматинцы — Сергей Васютин и Самат Тергеусизов.

В 2015 году в практику впервые ввели приглашение на матч Суперкубка Казахстана иностранного арбитра. Для обслуживания встречи «Астана"-«Кайрат» был выбран шведский судья Йонас Эрикссон, имеющий за плечами опыт работы на отборочных играх Чемпионата Мира и Европы. В итоговый протокол Эрикссоном был занесен всего один обладатель желтой карточки.

Тенденция привлечения зарубежных рефери нашла свое продолжение и в 2016 году. На этот раз для судейства матча «Астана"-«Кайрат» была назначена бригада арбитров из Узбекистана во главе с Равшаном Ирматовым. Ирматов известен работой на матчах основной части Чемпионатов Мира, Кубка Конфедераций и Олимпийских игр. Разгоравшиеся страсти во встрече и «искры» после стыков футболистов узбекскому судье пришлось «тушить» желтыми карточками. За встречу он был вынужден достать «горчичник» из кармана 7 раз.

В прошлом сезоне для обслуживания матча за Суперкубок главным арбитром стал Артем Кучин из Караганды. Помощниками Кучина на линии были определены Анатолий Ходин из Атырау и Евгений Бельский из Тараза. Помимо этого, на данную встречу были назначены дополнительные ассистенты судьи —Данияр Сахи и Денис Измайлов. По итогам матча Кучиным было показано 6 желтых карточек, плюс рефери из Караганды удалил с поля Исламбека Куата.