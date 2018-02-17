Кто судил матчи Суперкубков Казахстана
Продолжая тему Суперкубка Казахстана, Профессиональная футбольная лига Казахстана вспоминает всех судей, которые обслуживали игры престижного трофея.
Продолжая тему Суперкубка Казахстана, Профессиональная футбольная лига Казахстана вспоминает всех судей, которые обслуживали игры престижного трофея.
Из девяти арбитров, работавших на матчах Суперкубка Казахстана, двое являются иностранными рефери. В 2008 году суперкубковый матч «Актобе"-«Тобол» обслуживал
В розыгрыше Суперкубка сезона-2010 на игру «Актобе"-«Атырау» назначение получил еще один судья из
В 2011 году наматч за Суперкубок был назначен Айдын Рахимбаев из Алматы. Напомним, что в том сезоне за престижный кубок в поединке сошлись «Тобол’и столичный «Локомотив». Помогали Рахимбаеву Василий Бондарь из Караганды и Серик Жаппасбаев из Кызылорды. Рахимбаевым предупреждены были 4 футболиста.
Год спустя на суперкубковый поединок, который между собой оспаривали «Шахтер» и «Ордабасы», назначение получает бригада во главе с Русланом Дузмамбетовым. Помогали ему те же ассистенты, что и два года назад — Попов и Суюнов. На этот раз Дузмамбетов предупреждений раздал на порядок больше — 5 желтых карточек получили карагандинские и шымкентские футболисты.
В 2013 году во встрече за Суперкубок сыграли «Шахтер» и «Астана». Главнымна матч назначили опытного судью из Павлодара Игоря Хисамутдинова, которому помогали
В сезоне-2014 состоялось третье назначение Дузмамбетова на суперкубковый матч. За трофей играли «Актобе» и «Шахтер». Ассистентами были выбраны алматинцы — Сергей Васютин и Самат Тергеусизов.
В 2015 году в практику впервые ввели приглашение на матч Суперкубка Казахстана иностранного арбитра. Для обслуживания встречи «Астана"-«Кайрат» был выбран шведский судья Йонас Эрикссон, имеющий за плечами опыт работы на отборочных играх Чемпионата Мира и Европы. В итоговый протокол Эрикссоном был занесен всего один обладатель желтой карточки.
Тенденция привлечения зарубежных рефери нашла свое продолжение и в 2016 году. На этот раз для судейства матча «Астана"-«Кайрат» была назначена бригада арбитров из Узбекистана во главе с Равшаном Ирматовым. Ирматов известен работой на матчах основной части Чемпионатов Мира, Кубка Конфедераций и Олимпийских игр. Разгоравшиеся страсти во встрече и «искры» после стыков футболистов узбекскому судье пришлось «тушить» желтыми карточками. За встречу он был вынужден достать «горчичник» из кармана 7 раз.
В прошлом сезоне для обслуживания матча за Суперкубок главным арбитром стал Артем Кучин из Караганды. Помощниками Кучина на линии были определены Анатолий Ходин из Атырау и Евгений Бельский из Тараза. Помимо этого, на данную встречу были назначены дополнительные ассистенты судьи —Данияр Сахи и Денис Измайлов. По итогам матча Кучиным было показано 6 желтых карточек, плюс рефери из Караганды удалил с поля Исламбека Куата.
Главные судьи, работавшие на матчах за Суперкубок Казахстана (начиная с 2008 г.): Руслан Дузмамбетов (Усть-Каменогорск) — 3 назначения; Рефери, имеющие по одному назначению: Павел Салий (Усть-Каменогорск), Айдын Рахимбаев (Алматы), Игорь Хисамутдинов (Павлодар), Йонас Эрикссон (Швеция), Равшан Ирматов (Узбекистан), Артем Кучин (Караганда).