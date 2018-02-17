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17 февраля, источник: Прессбол

Колумбиец Рохер Каньяс перешел в солигорский «Шахтер»

Хавбек из Колумбии Рохер Каньяс стал игроком солигорского «Шахтера». Трудовое соглашение рассчитано до конца 2018 года.

Как пишет официальный сайт «Шахтера», Каньяс начал свою футбольную карьеру в родном городе Медельин. В составе местного «Индепендьенте» в 2009 году Рохер стал победителем чемпионата Колумбии. В Европе первым клубом колумбийца стал латвийский «Транзит». Оттуда в 2010 году Каньяс перешел в чемпионат России — в «Сибирь».

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В единственном сезоне новосибирского клуба в российской элите футболист провел 14 матчей. Из Новосибирска Рохер уезжал в аренду в польскую «Ягеллонию», а в 2012 году перешел в карагандинский «Шахтер».

В составе «горняков» Каньяс выиграл чемпионат Казахстана (2012), Кубок (2013) и Суперкубок (2013). Вместе с «Шахтером» играл в групповом этапе Лиги Европы (2013/14). В 2014 году футболист стал игроком «Астаны», в составе которой трижды брал «золото» (2014, 2015, 2016), одерживал победы в Кубке (2016) и Суперкубке (2015) Казахстана.

Кроме того, будучи игроком «Астаны», Каньяс принял участие в групповых этапах Лиги чемпионов (2015/16) и Лиги Европы (2016/17). В 2015 году был признал лучшим игроком Казахстана. А в 2017 году Рохер отправился в кипрский АПОЭЛ.

За время четырехмесячной аренды Каньяс сыграл в 13 матчах чемпионата и помог команде выиграть чемпионский титул. Последним клубом Каньяса перед переездом в Беларусь стал «Ордабасы». С командой из Шымкента футболист завоевал бронзовые медали чемпионата Казахстана-2017.

Шахтер С
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