Колумбиец Рохер Каньяс перешел в солигорский «Шахтер»
Хавбек из Колумбии Рохер Каньяс стал игроком солигорского «Шахтера». Трудовое соглашение рассчитано до конца 2018 года.
Хавбек из Колумбии Рохер Каньяс стал игроком солигорского «Шахтера». Трудовое соглашение рассчитано до конца 2018 года.
Как пишет официальный сайт «Шахтера», Каньяс начал свою футбольную карьеру в родном городе Медельин. В составе местного «Индепендьенте» в 2009 году Рохер стал победителем чемпионата Колумбии. В Европе первым клубом колумбийца стал латвийский «Транзит». Оттуда в 2010 году Каньяс перешел в чемпионат России — в «Сибирь».
В единственном сезоне новосибирского клуба в российской элите футболист провел 14 матчей. Из Новосибирска Рохер уезжал в аренду в польскую «Ягеллонию», а в 2012 году перешел в карагандинский «Шахтер».
В составе «горняков» Каньяс выиграл чемпионат Казахстана (2012), Кубок (2013) и Суперкубок (2013). Вместе с «Шахтером» играл в групповом этапе Лиги Европы (2013/14). В 2014 году футболист стал игроком «Астаны», в составе которой трижды брал «золото» (2014, 2015, 2016), одерживал победы в Кубке (2016) и Суперкубке (2015) Казахстана.
Кроме того, будучи игроком «Астаны», Каньяс принял участие в групповых этапах Лиги чемпионов (2015/16) и Лиги Европы (2016/17). В 2015 году был признал лучшим игроком Казахстана. А в 2017 году Рохер отправился в кипрский АПОЭЛ.
За время четырехмесячной аренды Каньяс сыграл в 13 матчах чемпионата и помог команде выиграть чемпионский титул. Последним клубом Каньяса перед переездом в Беларусь стал «Ордабасы». С командой из Шымкента футболист завоевал бронзовые медали чемпионата Казахстана-2017.