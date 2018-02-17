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10:08 (мск), источник: Sports.kz

Сакенов может вернуться в «Атырау»

26-летний защитник Алибек Сакенов вновь может вернуться в «Атырау», сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Воспитанник семейского футбола Алибек Сакенов с 2008 по 2015 годы играл за семейский «Спартак». В 2016—2017 годах выступал за «Алтай». В летнее трансферное окно перешел в «Атырау». По завершению прошлого сезона покинул «Атырау» и поехал на просмотр в «Акжайык», однако до подписания контракта дело не дошло.

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