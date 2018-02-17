Сакенов может вернуться в «Атырау»

Воспитанник семейского футбола Алибек Сакенов с 2008 по 2015 годы играл за семейский «Спартак». В 2016—2017 годах выступал за «Алтай». В летнее трансферное окно перешел в «Атырау». По завершению прошлого сезона покинул «Атырау» и поехал на просмотр в «Акжайык», однако до подписания контракта дело не дошло.