Манише: Был бы рад вновь попробовать себя в российском футболе

Манише, завершивший карьеру в лиссабонском «Спортинге» в 2011 году, в 2013-м вошел в тренерский штаб Коштиньи в португальском клубе «Пасуш ди Феррейра», а в 2016-м отправился с бывшим партнером по «Динамо» и сборной в клуб второго по силе дивизиона чемпионата страны «Академика». Однако клуб из Коимбры он покинул уже спустя четыре месяца по личным причинам.

В августе Манише стал главным акционером и президентом любительского клуба «Камаша» с Мадейры.

«Да, сейчас я занят, но вы же знаете, что я всегда открыт к предложениям, поэтому не могу ничего исключать. В будущем вполне возможно, что я окажусь в одном из российских клубов, учитывая то, что я уже очень хорошо изучил вашу страну, российский менталитет, и у меня здесь много друзей. Я буду рад вновь попробовать себя в России», — признался 40-летний португалец.

Чем похожи Россия и Португалия

По словам Манише, футбол остается главной страстью его жизни, что помогает ему находить время и для просмотра матчей чемпионата России. Португалец регулярно посещает Москву зимой, чтобы принять участие в «Кубке легенд», а в июне прошлого года бывший полузащитник стал одним из послов Международной федерации футбола (ФИФА) на Кубке конфедераций и посетил, в частности, полуфинальный матч турнира, в котором португальцы обыграли чилийцев.

«Мне очень нравится Москва, у нее действительно волшебная атмосфера, — отметил Манише. — Уверен, что португальским болельщикам, которые приедут в вашу страну на чемпионат мира, Москва понравится».

«Был впечатлён и Казанью, но, если честно, не сильно удивлен — если Россия берется за какой-то важный проект, то у нее всегда получается его реализовать, в этом плане наши страны похожи, — считает Манише. — Другие стадионы пока видел только на фотографиях, смотрятся они действительно неплохо».

О сборной России

Манише видел матчи сборной России на Кубке конфедераций. По его мнению, команде Станислава Черчесова стоит уделить особое внимание игре в обороне.

«На предстоящем турнире россияне должны играть на победу, так как у команды неплохая линия нападения. Правда, есть определенные проблемы в защите, над этим нужно работать, — поделился впечатлениями Манише. — В вашей сборной есть сильные футболисты, которые уже поиграли в Европе, но выделить кого-то отдельно сложно. Российским футболистам нужно лучше проявлять себя на уровне сборной, если сборная будет играть хорошо, как это было несколько лет назад, то к россиянам появится интерес среди европейских команд».

Манише не успел поиграть вместе с Кокориным и Смоловым в «Динамо» из-за разницы в возрасте, но считает их уже вполне готовыми игроками для лучших европейских чемпионатов. «Сейчас они уже зрелые игроки, обладающие достаточным набором качеств, чтобы заиграть в Европе. Они должны продолжать в том же духе, однако иногда тяжело уезжать в другие страны, где ты никого не знаешь, в этом случае главное — это поддержка семьи», — считает Манише.

О «Динамо»

В «Динамо» Манише приехал в мае 2005 года с группой португальских игроков, однако покинул клуб уже через полгода. Тогда полузащитник заявил, что российский чемпионат ему не подходит.

«У “Динамо” была хорошо развита инфраструктура, что позволяло качественно строить тренировочный процесс, но проблема существовала в самой структуре клуба, политика клуба по подбору футболистов мне была непонятна. Конечно, многие из них были квалифицированными игроками, но они не знали российских реалий и не смогли адаптироваться», — объяснил Манише.