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08:03 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-футболист «Актобе» перешел в самый титулованный клуб Беларуси

За казахстанский клуб он выступал с лета 2017 года.

28-летний сербский полузащитник Слободан Симович стал игроком белорусского БАТЭ. Об этом сообщает официальный сайт борисовского клуба.

«Новичок «желто-синих» родился 22 мая 1989 года в Чачаке. Воспитанник местного ФК «Борац» (первый тренер — Александар Шериф). С 14 лет выступал за юношеские команды «Войводины» и «Нови-Сада». За основной состав «Нови-Сада», игравший во втором по рангу дивизионе чемпионата Сербии, дебютировал 22 сентября 2007-го — в домашней встрече с «Младеновацем» (1:0).

Летом 2009-го перебрался в ряды представителя Суперлиги «Спартака» из Суботицы, а в феврале 2012-го подписал контракт с минским «Динамо» — и защищал цвета «бело-голубых» на протяжении трех сезонов, становился серебряным (2014) и бронзовым (2012, 2013) призером чемпионата страны, участвовал в групповом раунде Лиги Европы-2014/15.

Затем Слободан выступал за словацкий «Слован» из Братиславы (2015−16), израильский «Хапоэль» из Кфар-Савы (2016−17), казахстанский «Актобе» (вторая половина 2017-го). И вот теперь присоединился к самому титулованному футбольному клубу Беларуси, чтобы помочь в выполнении самых серьезных задач, — говорится в сообщении клуба.

Отметим, что Слободан Симович играл за «Актобе» с лета 2017 года, в КПЛ провел десять игр, в которых заработал два предупреждения. Актюбинцы по итогам сезона заняли девятое место.

БАТЭ — самый титулованный клуб Беларуси. 14 раз выигрывал чемпионат, также является трехкратным обладатель Кубка Беларуси и семикратным обладателем Суперкубка Беларуси. Единственный белорусский клуб, выходивший в групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Трансферное окно в КПЛ открылось 11 января, закроется 3 апреля.

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