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01:56 (мск), источник: Р-Спорт

Дубль Виллиана вывел «Челси» в четвертьфинал Кубка Англии

«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, разгромив «Халл Сити» в матче 1/8 финала турнира.

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в пятницу в Лондоне, завершилась со счетом 4:0 в пользу «синих», в составе которых отличились Виллиан (2-я, 32-я минуты), Педро (27) и Оливье Жиру (42).

Также в четвертьфинал турнира пробился «Лестер», победивший со счетом 1:0 «Шеффилд Юнайтед».

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