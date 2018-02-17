Подборка фото 12 самых красивых россиянок, которые выступят на Играх в Пхенчхане
Дубль Виллиана вывел «Челси» в четвертьфинал Кубка Англии
«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, разгромив «Халл Сити» в матче 1/8 финала турнира.
«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, разгромив «Халл Сити» в матче 1/8 финала турнира.
Встреча, прошедшая в пятницу в Лондоне, завершилась со счетом 4:0 в пользу «синих», в составе которых отличились Виллиан (2-я, 32-я минуты), Педро (27) и Оливье Жиру (42).
Также в четвертьфинал турнира пробился «Лестер», победивший со счетом 1:0 «Шеффилд Юнайтед».