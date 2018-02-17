Угнать такси за 60 секунд. Игроки «Вест Бромвича» начудили в Барселоне
Футболисты английской команды нашли быстрый, но незаконный способ вернуться из ресторана в отель.
Футболисты английской команды нашли быстрый, но незаконный способ вернуться из ресторана в отель.
ЧТО ПРОИЗОШЛО?
Четверо футболистов английского «Вест Бромвича» вляпались в нелепую историю. Команда, замыкающая таблицу
По другой версии игроки вызвали такси прямо в отель, доехали на нем до кафе быстрого питания, купили себе еды, а когда вышли на улицу, то увидели, что таксист, которого они попросили не уезжать,
ДЕЛО РАСКРЫТО
Полиция обнаружила брошенное такси рано утром в четверг и без труда вычислила хулиганов.
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ
Полицейские Барселоны открыли дело о дисциплинарном правонарушении, а «Вест Бромвич» официально подтвердил, что начал собственное расследование, чтобы разобраться в произошедшем и наказать виновных. «Это неприемлемо», — прокомментировал ситуацию главный тренер «дроздов» Алан Пардью. В английском клубе на днях — после разгрома 0:3 от «Челси», — уже произошли определенные кадровые перестановки: были уволены президент и исполнительный директор. Не исключено, что и эту «великолепную четверку» тоже попросят на выход. Главное, чтобы в этот момент поблизости оказалось свободное такси.