Угнать такси за 60 секунд. Игроки «Вест Бромвича» начудили в Барселоне

Источник: Спорт-Экспресс

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Четверо футболистов английского «Вест Бромвича» вляпались в нелепую историю. Команда, замыкающая таблицу премьер-лиги, на этой неделе устроила себе короткий сбор в Барселоне для подготовки к заключительной части сезона. По одной из версий, в среду вечером игроки ужинали далеко от отеля, в котором остановились, и, когда пришло время возвращаться, четверка самых находчивых решила вернуться в отель на такси. Решение классическое — исполнение нестандартное. Футболисты увидели припаркованную поблизости пустую черно-желтую машину (именно такого цвета все барселонские такси), дернули ручку двери — открыто, ключи в замке зажигания. Они сели внутрь, завели двигатель и с ветерком прокатились до самого отеля, оставив машину у его дверей.

По другой версии игроки вызвали такси прямо в отель, доехали на нем до кафе быстрого питания, купили себе еды, а когда вышли на улицу, то увидели, что таксист, которого они попросили не уезжать, куда-то отошел. Решив не дожидаться водителя, они сели в такси и самостоятельно вернулись в отель. Какая бы версия ни оказалась правдивой, доподлинно известно, что в тот момент, когда футболисты ехали домой, безутешный таксист, так некстати отошедший за кофе, обрывал телефон полиции и кричал в трубку об угоне.

ДЕЛО РАСКРЫТО

Полиция обнаружила брошенное такси рано утром в четверг и без труда вычислила хулиганов. Футболисты-угонщики — их имена не называются — и не думали отпираться, признались во всем и проследовали в ближайший участок для дачи показаний. Машина была возвращена владельцу.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ