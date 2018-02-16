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16 февраля, источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Инфантино хочет отменить зимнее трансферное окно

Президент ФИФА Джанни Инфантино намерен провести глобальные изменения в футбольной трансферной системе.

Источник: РИА "Новости"

Как утверждает L'Equipe, ФИФА 28 февраля обсудит план, состоящий из 11 пунктов. В их число входит отмена зимнего трансферного окна, а также ограничение летнего, чтобы оно закрывалось с началом чемпионатов. Кроме того, планируется ограничение количества футболистов, которых в течение сезона клуб может брать или сдавать в аренду.

Также рассматривается введение потолка зарплат, ограничение комиссии, которую получают агенты и посредники при проведении трансферов футболистов.

Напомним, что ряд национальных первенств, включая чемпионат Бразилии, лигу MLS, скандинавские и прибалтийские чемпионаты, играют по системе «весна — осень». Как будет налажена трансферная система в случае отмены зимнего окна, не уточняется.

Инфантино возглавил ФИФА 26 февраля 2016 года. В этой должности он сменил Зеппа Блаттера, занимавшего пост с 1998 года. Последний был отстранен от футбольной деятельности по делу о коррупции.

Одной из главных реформ Инфантино сейчас является расширение числа участников финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48. Новый формат вступит в силу с ЧМ-2026.

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