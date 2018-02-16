«Вест Бромвич» начал расследование в отношении четырех игроков, угнавших такси в Барселоне

Футболисты, фамилии которых не называются, в ночь на 16 февраля угнали такси возле ресторана быстрого питания и поехали в свой отель. Полиция опросила участников инцидента, но не арестовала их.

«В клубе проведут собственное расследование инцидента, игроки будут наказаны в соответствии с дисциплинарными правилами. До завершения расследования клуб больше не будет комментировать ситуацию», — говорится в заявлении.

В текущем сезоне «Вест Бромвич» находится на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 20 очков в 27 матчах. Команда не побеждает на протяжении 25 игр.