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16 февраля, источник: ТАСС

«Вест Бромвич» начал расследование в отношении четырех игроков, угнавших такси в Барселоне

ТАСС, 16 февраля. Английский футбольный клуб «Вест Бромвич» начал собственное расследование в отношении четырех игроков, которые угнали такси во время сборов команды в Барселоне. Об этом сообщает официальный сайт «Вест Бромвича».

Футболисты, фамилии которых не называются, в ночь на 16 февраля угнали такси возле ресторана быстрого питания и поехали в свой отель. Полиция опросила участников инцидента, но не арестовала их.

«В клубе проведут собственное расследование инцидента, игроки будут наказаны в соответствии с дисциплинарными правилами. До завершения расследования клуб больше не будет комментировать ситуацию», — говорится в заявлении.

В текущем сезоне «Вест Бромвич» находится на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 20 очков в 27 матчах. Команда не побеждает на протяжении 25 игр.

Следующий матч «Вест Бромвич» проведет на своем поле против «Хаддерсфилда» 24 февраля.

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