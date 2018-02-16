Туринское дерби и дуэль двух «Боруссий». Что смотреть в выходные

Источник: Спорт-Экспресс

ПОМОЖЕТ ЛИ «ТОРИНО» НЕАПОЛЮ?

Предыдущий итальянский тур не изменил ситуацию в турнирной таблице. «Ювентус» в 500-м матче Джанлуиджи Буффона за туринцев в серии А не оступился во Флоренции, но занимал первую позицию ровно сутки — до волевой победы «Наполи» над «Лацио». Теперь «Старая синьора» снова может заставить южан догонять себя, а для этого надо выиграть туринское дерби. В последнее время оно окрашено в черно-белые цвета. Но именно «Торино» сумел в мае прошлого года прервать уникальную победную серию земляков на заколдованном для большинства соперников стадионе «Алльянц».

Предстоящий поединок — уже вторая встреча «Торо» и «Юве» в этом году: 3 января чемпион оказался сильнее в четвертьфинале Кубка Италии (2:0), и сложно поверить, что замыкающая первую десятку команда Синиши Михайловича способна на сенсацию. Хотя, тот проигрыш остается для гранатовых единственной в 2018 году осечкой, а чемпиону еще надо переварить матч с «Тоттенхэмом» (2:2), где он пропустил вдвое больше мячей, чем за 16 предыдущих официальных игр.

«БАРСА» ПОСЛЕ ДВУХ НИЧЬИХ

В Испании событием стали две кряду ничьих «Барселоны», причем ее соперниками были команды из второй половины таблицы. Наверное, поэтому в ла лиге стоит выделить визит каталонцев в гости к занимающему седьмое место «Эйбару». Команде-сенсации, которая с одной стороны ведет борьбу за попадание в еврокубки, а с другой — имеет убийственную статистику в матчах с «Барсой». С тех пор, как три с половиной года назад баски впервые в своей истории поднялись из сегунды в элитное общество, они проиграли каталонцам все семь матчей с суммарным счетом 3:26.

ДОРТМУНД ПРОТИВ ГЛАДБАХА

В Германии все давно понятно с обладателем титула, зато за три вакантных пропуска в Лигу чемпионов идет ожесточенная борьба. Каждый тур перекраивает таблицу до неузнаваемости. Там можно в течение нескольких часов либо рухнуть со второго места на пятое, как случилось в минувшую субботу с «Байером», и по примеру «Айнтрахта» взлететь с шестой строчки на третью. Поэтому традиционно принципиальная встреча двух «Боруссий» приобретает особое значение. Особенно для менхенгладбахцев, которые после проигрыша в Штутгарте рискуют увязнуть в середине таблицы.

Изюминку предстоящей дуэли добавляют трансферные взаимоотношения двух клубов. Как правило, лучшие игроки вроде Ройса и Дауда едут в более благополучный Дортмунд, зато Гинтеру и Хофманну есть, что доказывать «шмелям». Особенно после матча первого круга на «Сигнал Идуна Парк», где желто-черные уничтожили соперника с теннисным счетом 6:1 и довели серию побед над младшей «Боруссией» до пяти. Показательно, что за это время дортмундцы неизменно забивали не менее трех мячей.

ЧТО СМОТРЕТЬ В ВЫХОДНЫЕ

17 февраля, суббота

«Эйбар» — «Барселона». 18.15. Стадион «Мунисипаль де Ипуруа».