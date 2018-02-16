Поражение «Барселоны» и атлетичное дерби в Мадриде

Источник: Спорт-Экспресс

«БАРСА» ПОТЕРПИТ ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ

Есть у каталонцев такая особенность — оступаться на полях маленьких команд. Если победы над «Реалом», «Валенсией» и «Севильей» вдруг сменятся провалом в игре с условной «Малагой» — удивляться не стоит. С середины января «Барса» ходит вокруг да около первого поражения в чемпионате — волевые победы над «Реал Сосьедад» (4:2) и «Алавесом» (2:1) были одержаны на зубах, ворота «Хетафе» сине-гранатовые поразить так и не смогли.

В феврале их часто настигает небольшой функциональный спад, тем более, чувствуется некоторая эмоциональная пресыщенность интенсивным календарем. А тут выезд к «Эйбару», который в последних 10 играх в ла лиге проиграл лишь раз — при 6 победах и 3 ничьих. Да, за три года, что баски играют в примере, они не сумели ни разу забить «Барселоне» в домашних матчах — три поражения с общим счетом 0:10, — но что-то подсказывает, что именно завтра каталонцы могут впервые в чемпионате вернуться домой на щите. На неделе у «Барсы» важный выезд в Лондон, поэтому рвать жилы на 6-тысячном стадионе «Ипуруа» она точно не будет.

«РЕАЛ» НА КУРАЖЕ РАЗОБЬЕТ «БЕТИС»

Мадридцы на днях одержали одну из самых важных побед — прежде всего, с психологической точки зрения. Поражение от «ПСЖ» поставило бы под большое сомнение их веру в собственные силы, поэтому успех в первом матче против парижан (3:1) важен для всей второй половины сезона в целом. На этом кураже «Реал» должен катком пройтись по «Бетису», который в шести матчах чемпионата в новом году одержал четыре победы и замер в трех очках от еврокубковой зоны. В середине следующей недели мадридцы, наконец, догонят остальные команды по количеству проведенных игр, после того как сыграют перенесенный из-за клубного чемпионата мира гостевой матч против «Леганеса».

В АТЛЕТИЧНОМ ДЕРБИ УСТУПИТ СОПЕРНИК «СПАРТАКА»

«Атлетико» был образован весной 1903 года баскскими студентами-болельщиками «Атлетика» из Бильбао, которые жили в столице Испании и решили создать там филиал любимого клуба. В конце апреля появился «Атлетик», который назывался так с 1903 по 1939 год — причем «Атлетики» из Мадрида и Бильбао до 1921 года не могли играть друг с другом в официальных матчах, поскольку были, по сути, единым целым; лишь в 1921-м мадридский клуб стал полностью независимым.

В 1939-м он был переименован в «Атлетик Авиасьон» (в 1941 году специальным указом генерала Франко, потребовавшего избавиться от иностранных заимствований, клуб стал называться на испанский манер «Атлетико Авиасьон»), а в 1946-м приобрел свое нынешнее имя — «Атлетико».

Атлетичное дерби не стало предметом культа, но борьбы и страсти в нем всегда в избытке. Соперники накануне одержали важные выездные победы в первых матчах 1/16 Лиги Европы — баски одолели «Спартак» (3:1), «матрасники» — «Копенгаген» (4:1). Но в очном споре подопечные Диего Симеоне, понемногу сокращающие отрыв от «Барселоны» (уже 7 очков), должны взять верх — в какой бы сумасшедшей форме ни находился 37-летний Адурис, автор дубля в ворота москвичей.

16 февраля, пятница

23:00. ЖИРОНА — ЛЕГАНЕС. Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 1.94 — Н 3.20 — П2 4.53.

17 февраля, суббота

15:00. ЛАС-ПАЛЬМАС — СЕВИЛЬЯ. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 3.41 — Н 3.72 — П2 2.05

18:15. ЭЙБАР — БАРСЕЛОНА. Прогноз «СЭ» — 1:0. Прогноз WinLine — П1 6.40 — Н 4.49 — П2 1.46

20:30. АЛАВЕС — ДЕПОРТИВО. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.86 — Н 3.54 — П2 4.36

22:45. МАЛАГА — ВАЛЕНСИЯ. Прогноз «СЭ» — 1:3. Прогноз WinLine — П1 3.80 — Н 3.37 — П2 2.04.

18 февраля, воскресенье

14:00. РЕАЛ СОСЬЕДАД — ЛЕВАНТЕ. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 1.56 — Н 4.32 — П2 5.64

18:15. АТЛЕТИКО — АТЛЕТИК. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.40 — Н 4.09 — П2 9.27

20:30. ЭСПАНЬОЛ — ВИЛЬЯРРЕАЛ. Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 2.47 — Н 3.15 — П2 3.05

22:45. БЕТИС — РЕАЛ. Прогноз «СЭ» — 1:4. Прогноз WinLine — П1 7.42 — Н 6.00 — П2 1.31.