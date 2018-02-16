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16 февраля, источник: Чемпионат.com

Защитник МЮ Бейи, не игравший с ноября, готов к матчу с «Хаддерсфилдом»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи вернулся к тренировкам с командой.

Об этом сообщил главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

Бейи не играл с ноября прошлого года из-за травмы голеностопа. В декабре ивуарийский футболист перенёс операцию.

Бейи готов помочь «МЮ» в ближайшем матче 1/8 финала Кубка Англии с «Хаддерсфилд Таун» (17 февраля). При этом вторую подряд игру из-за повреждений пропустят Андер Эррера и Маркус Рашфорд. Златан Ибрагимович и Маруан Феллайни продолжают восстановление после травм.

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