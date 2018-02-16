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Защитник МЮ Бейи, не игравший с ноября, готов к матчу с «Хаддерсфилдом»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи вернулся к тренировкам с командой.
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи вернулся к тренировкам с командой.
Об этом сообщил главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.
Бейи не играл с ноября прошлого года
Бейи готов помочь «МЮ» в ближайшем матче 1/8 финала Кубка Англии с «Хаддерсфилд Таун» (17 февраля). При этом вторую подряд игру