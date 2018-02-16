Моуринью: Люди, написавшие о возможном уходе Погба из МЮ, — лжецы
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба полузащитника Поля Погба.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба полузащитника Поля Погба.
«Погба много пропустил и на данный момент не играет достаточно хорошо. А команде нужно, чтобы он выступал на хорошем уровне. Когда Поль не выступает на хорошем уровне, команда также не выглядит хорошо. Такое случается в каждом клубе, когда ключевой игрок не показывает своей лучшей игры. Не нужно
Моуринью также сообщил, что Погба примет участие в гостевом матче 1/8 финала Кубка Англии с «Хаддерсфилд Таун», который состоится 17 февраля.
Ранее L’Equipe сообщил, что Погба недоволен своим положением в английском клубе и раздумывает над своим будущим. У француза якобы испортились отношения с Моуринью. Погба не чувствует себя счастливым в «Манчестер Юнайтед» и раздумывает над возможным уходом из клуба.