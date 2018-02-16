Моуринью: Люди, написавшие о возможном уходе Погба из МЮ, — лжецы

«Погба много пропустил и на данный момент не играет достаточно хорошо. А команде нужно, чтобы он выступал на хорошем уровне. Когда Поль не выступает на хорошем уровне, команда также не выглядит хорошо. Такое случается в каждом клубе, когда ключевой игрок не показывает своей лучшей игры. Не нужно из-за этого писать, что мы хотим продать Погба. А то некоторые люди так и поступают. Они являются лжецами, и это нехорошо», — цитирует Моуринью Sportsmole.