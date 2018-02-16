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16 февраля, источник: Чемпионат.com

Моуринью: Люди, написавшие о возможном уходе Погба из МЮ, — лжецы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба полузащитника Поля Погба.

Источник: Reuters

«Погба много пропустил и на данный момент не играет достаточно хорошо. А команде нужно, чтобы он выступал на хорошем уровне. Когда Поль не выступает на хорошем уровне, команда также не выглядит хорошо. Такое случается в каждом клубе, когда ключевой игрок не показывает своей лучшей игры. Не нужно из-за этого писать, что мы хотим продать Погба. А то некоторые люди так и поступают. Они являются лжецами, и это нехорошо», — цитирует Моуринью Sportsmole.

Моуринью также сообщил, что Погба примет участие в гостевом матче 1/8 финала Кубка Англии с «Хаддерсфилд Таун», который состоится 17 февраля.

Ранее L’Equipe сообщил, что Погба недоволен своим положением в английском клубе и раздумывает над своим будущим. У француза якобы испортились отношения с Моуринью. Погба не чувствует себя счастливым в «Манчестер Юнайтед» и раздумывает над возможным уходом из клуба.

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