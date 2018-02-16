Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая ведущая «Орла и решки» — о том, что происходит за кадром
Трансгендеру впервые удалось покормить грудью
Россияне получат квоту на ЭКО для рождения второго и третьего ребенка
Летчик-эксперт рассказал о крушении Ан-148
Александр Розенбаум показал, как выглядел в молодости
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Шахтер Д
Черноморец Од
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Майнц
Футбол. Зарубежный
22:45
Монако
Дижон
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Леганес
Футбол. Еврокубки
15.02
Копенгаген1
Атлетико4
Футбол. Еврокубки
15.02
АЕК1
Динамо К1
Футбол. Еврокубки
15.02
Селтик1
Зенит0
Футбол. Еврокубки
15.02
Наполи1
РБ Лейпциг3
Футбол. Еврокубки
15.02
Лион3
Вильярреал1
Футбол. Еврокубки
15.02
Партизан1
Виктория Пл1
Футбол. Еврокубки
15.02
Стяуа1
Лацио0
Все события
В Петербурге обнаружили мумию пенсионера в обнимку с куклой
Собчак в США рассказала, получится ли вернуть Крым
Летящие в Египет украинцы устроили массовую драку в аэропорту
Поезда в Москву принесли прибыль Украине — СМИ
«Если найду тебя, зарежу!»: медалистке ОИ-2018 угрожают расправой
Российский сноубордист сломал ногу на Олимпиаде
Борис Грачевский увез молодую жену в Париж
Александр Розенбаум показал, как выглядел в молодости
Как защитить ребенка от рака
В глазу американки завелись глисты
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
8«Реал» обыграл «ПСЖ»
23Раздвоение Карреры и разгром «Спартака» за тайм
11:21 (мск), источник: Vesti.kz

Джаксыбеков обозначил задачи для Казахстанской федерации футбола

В офисе Казахстанской федерации футбола состоялось рабочее совещание Адильбека Джаксыбекова с коллективом федерации, сообщается на официальном сайте КФФ.

«Руководители департаментов подробно доложили о текущем положении дел в казахстанском футболе, рассказали как об уже реализованных проектах, так и имеющихся планах. В ходе совещания были конкретизированы текущие задачи федерации.

Прежде всего, КФФ необходимо определиться с наиболее достойным кандидатом на пост тренера национальной сборной. Команда уже в ближайшее время должна начать подготовку к выступлению в Лиге наций УЕФА. 23 и 26 марта запланированы первые в этом году товарищеские матчи со сборными Венгрии и Болгарии.

Читайте также
Джаксыбеков избран президентом Казахстанской федерации футбола

В стратегическом плане должна быть активизирована работа по развитию массового футбола. Необходимо создавать условия для увеличения числа играющих в футбол, стимулировать общественный интерес к игре. Массовый спорт имеет решающее значение для воспитания здоровой нации.

Акцентировано внимание на реализации программы развития детско-юношеского футбола. В кратчайшие сроки должна пройти проверка региональных футбольных центров на соответствие требованиям программы. В случае необходимости, будут вноситься необходимые коррективы в тренировочный и образовательный процесс. Должен быть расширен региональный охват школ, в которых преподаются «уроки футбола». Эта работа проводится федерацией совместно с Министерством образования и науки РК.

Следующая задача — провести ревизию футбольной инфраструктуры региональных футбольных федераций. КФФ совместно с руководителями регионов должна начать процесс постепенной модернизации полей и стадионов. Цель этой работы — привести их в соответствие с современными международными стандартами.

Важным направлением является развитие чемпионата среди команд премьер-лиги. Необходимо повышать доверие клубов к отечественным тренерским кадрам, увеличивать игровую практику молодых казахстанских футболистов, улучшать систему судейства, в том числе это касается дисциплины арбитров, уровня их физической и профессиональной подготовки.

Также будет изучен вопрос создания в Астане медико-реабилитационного центра для спортсменов, — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, 16 февраля, состоялась жеребьевка предварительного этапа Кубка Казахстана по футболу.

"В Лиссабоне разгрома быть не должно". Специалист назвал причины поражения "Астаны" в Лиге Европы
Попали в мазь: российская молодежь удивила Пхенчхан
Российский фигурист стал пятым в короткой программе на Олимпиаде
Перетерпели: США показали, как надо было играть со Словакией
Два россиянина попали в тройку звезд дня в НХЛ
Никита Трегубов завоевал серебро в Пхенчхане
Лыжник Спицов посвятил олимпийскую бронзовую медаль отцу
Российские керлингистки проиграли команде Швеции на Олимпиаде
Новости
Авто
В России снова поменяли правила техосмотра: 5 ключевых фактов Правительство неожиданно ужесточило Правила проведения технического осмотра транспортных средств
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Названа лучшая актриса из лучших актрис В рейтинг вошли пять актрис, награжденных премией «Оскар» за лучшую главную женскую роль
Недвижимость
Как москвичи борются с сосульками
Президенту РФ направлена петиция против сноса телебашни в Екатеринбурге
Необычный «зеленый» небоскреб построят в Сингапуре
Местоположение строителей будут отслеживать по датчику
Леди
Тест: определи свой эмоциональный возраст «по Ольге Бузовой» Возраст эмоциональный, основанный на серьезном научном исследовании жизни Ольги Бузовой знаем, как вычислить, только мы
Дети
Захарова дала откровенное интервью о материнстве 42-летняя актриса поделилась подробностями личной жизни. 
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь