Джаксыбеков обозначил задачи для Казахстанской федерации футбола
В офисе Казахстанской федерации футбола состоялось рабочее совещание Адильбека Джаксыбекова с коллективом федерации, сообщается на официальном сайте КФФ.
В офисе Казахстанской федерации футбола состоялось рабочее совещание Адильбека Джаксыбекова с коллективом федерации, сообщается на официальном сайте КФФ.
«Руководители департаментов подробно доложили о текущем положении дел в казахстанском футболе, рассказали как об уже реализованных проектах, так и имеющихся планах. В ходе совещания были конкретизированы текущие задачи федерации.
Прежде всего, КФФ необходимо определиться с наиболее достойным кандидатом на пост тренера национальной сборной. Команда уже в ближайшее время должна начать подготовку к выступлению в Лиге наций УЕФА. 23 и 26 марта запланированы первые в этом году товарищеские матчи со сборными Венгрии и Болгарии.
В стратегическом плане должна быть активизирована работа по развитию массового футбола. Необходимо создавать условия для увеличения числа играющих в футбол, стимулировать общественный интерес к игре. Массовый спорт имеет решающее значение для воспитания здоровой нации.
Акцентировано внимание на реализации программы развития
Следующая задача — провести ревизию футбольной инфраструктуры региональных футбольных федераций. КФФ совместно с руководителями регионов должна начать процесс постепенной модернизации полей и стадионов. Цель этой работы — привести их в соответствие с современными международными стандартами.
Важным направлением является развитие чемпионата среди команд
Также будет изучен вопрос создания в Астане
Напомним, что сегодня, 16 февраля, состоялась жеребьевка предварительного этапа Кубка Казахстана по футболу.