Джаксыбеков обозначил задачи для Казахстанской федерации футбола

«Руководители департаментов подробно доложили о текущем положении дел в казахстанском футболе, рассказали как об уже реализованных проектах, так и имеющихся планах. В ходе совещания были конкретизированы текущие задачи федерации.

Прежде всего, КФФ необходимо определиться с наиболее достойным кандидатом на пост тренера национальной сборной. Команда уже в ближайшее время должна начать подготовку к выступлению в Лиге наций УЕФА. 23 и 26 марта запланированы первые в этом году товарищеские матчи со сборными Венгрии и Болгарии.

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В стратегическом плане должна быть активизирована работа по развитию массового футбола. Необходимо создавать условия для увеличения числа играющих в футбол, стимулировать общественный интерес к игре. Массовый спорт имеет решающее значение для воспитания здоровой нации.

Акцентировано внимание на реализации программы развития детско-юношеского футбола. В кратчайшие сроки должна пройти проверка региональных футбольных центров на соответствие требованиям программы. В случае необходимости, будут вноситься необходимые коррективы в тренировочный и образовательный процесс. Должен быть расширен региональный охват школ, в которых преподаются «уроки футбола». Эта работа проводится федерацией совместно с Министерством образования и науки РК.

Следующая задача — провести ревизию футбольной инфраструктуры региональных футбольных федераций. КФФ совместно с руководителями регионов должна начать процесс постепенной модернизации полей и стадионов. Цель этой работы — привести их в соответствие с современными международными стандартами.

Важным направлением является развитие чемпионата среди команд премьер-лиги. Необходимо повышать доверие клубов к отечественным тренерским кадрам, увеличивать игровую практику молодых казахстанских футболистов, улучшать систему судейства, в том числе это касается дисциплины арбитров, уровня их физической и профессиональной подготовки.

Также будет изучен вопрос создания в Астане медико-реабилитационного центра для спортсменов, — говорится в сообщении.