Состоялась жеребьевка предварительного этапа Кубка Казахстана по футболу

На данном этапе в турнире принимают участие клубы первой лиги, второй лиги и две команды, показавшие лучшие результаты в соревнованиях Казахстанской федерации футбола среди любительских коллективов в 2017 году.
По итогам жеребьевки сформированы следующие группы:
Группа А: «Окжетпес» (Кокшетау), «ОСДЮСШОР — Жас Ұлан» (Шымкент), «Академия «Оңтүстік» (Шымкент).
Группа В: «Махтаарал» (Атакент, Махтааральский район, ЮКО), «Рузаевка» (район им. Г. Мусрепова, СКО), «ЦСКА» (Алматы).
Группа С: «Кыран» (Шымкент), «СДЮСШОР № 8» (Астана), «Каспий» (Актау).
Группа D: «Тараз» (Тараз), «Экибастуз» (Экибастуз), «Алтай» (ВКО), «Ак-Бет» (Павлодар).
Матчи предварительного этапа состоятся на аренах, расположенных в Южно-казахстанской области, с 18 по 26 марта 2018 года.