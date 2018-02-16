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09:38 (мск), источник: Vesti.kz

Состоялась жеребьевка предварительного этапа Кубка Казахстана по футболу

В Астане состоялась жеребьевка предварительного этапа розыгрыша Кубка Казахстана по футболу сезона 2018 года, сообщается на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Казахстана.

На данном этапе в турнире принимают участие клубы первой лиги, второй лиги и две команды, показавшие лучшие результаты в соревнованиях Казахстанской федерации футбола среди любительских коллективов в 2017 году.

По итогам жеребьевки сформированы следующие группы:

Группа А: «Окжетпес» (Кокшетау), «ОСДЮСШОР — Жас Ұлан» (Шымкент), «Академия «Оңтүстік» (Шымкент).

Группа В: «Махтаарал» (Атакент, Махтааральский район, ЮКО), «Рузаевка» (район им. Г. Мусрепова, СКО), «ЦСКА» (Алматы).

Группа С: «Кыран» (Шымкент), «СДЮСШОР № 8» (Астана), «Каспий» (Актау).

Группа D: «Тараз» (Тараз), «Экибастуз» (Экибастуз), «Алтай» (ВКО), «Ак-Бет» (Павлодар).

Матчи предварительного этапа состоятся на аренах, расположенных в Южно-казахстанской области, с 18 по 26 марта 2018 года.

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