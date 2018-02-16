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09:00 (мск), источник: Советский спорт

«Ливерпуль» предлагал за Асенсио 150 млн фунтов

Как сообщает Mundo Deportivo, топ-клубы Европы продолжают борьбу за 23-летнего хавбека.

Источник: Reuters

Согласно источнику, минувшим летом мадридский «Реал» мог продать Марко Асенсио за 150 млн фунтов в «Ливерпуль». Отмечается, что президент «сливочных» Флорентино Перес не намерен отпускать игрока, и считает, что испанец станет одной из важных фигур для столичной команды.

Источник уверяет, что сумма отступных за Асенсио, которым также интересуется «Челси», составляет 700 млн евро.

Ранее сообщалось, что игрок является главной трансферной целью «синих», которые рассматривают его в качестве замены Эдену Азару.

По данным СМИ, «Реал» уже успел отказать и лондонскому клубу, который предпримет еще одну попытку грядущим летом.

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