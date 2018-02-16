Sport Bild: Наставником «Боруссии» в следующем сезоне останется Штёгер

Согласно информации источника, руководство дортмундцев рассматривало возможность назначения на этот пост наставника «Хоффенхайма» Юлиана Нагельсмана, однако в последнее время интерес к этому специалисту охладел. Это обусловлено работой Штёгера, которого ранее похвалил исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке, не исключив продление контракта с ним.

Штёгер возглавил «Боруссию» по ходу нынешнего сезона, сменив на этом посту отправленного за неудовлетворительные результаты в отставку Петера Боша. В чемпионате Германии команда под его руководством пока не проиграла ни одного матча.