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08:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Sport Bild: Наставником «Боруссии» в следующем сезоне останется Штёгер

Главным тренером дортмундской «Боруссии» в следующем сезоне останется нынешний рулевой команды Петер Штёгер, утверждает Sport Bild.

Источник: Reuters

Согласно информации источника, руководство дортмундцев рассматривало возможность назначения на этот пост наставника «Хоффенхайма» Юлиана Нагельсмана, однако в последнее время интерес к этому специалисту охладел. Это обусловлено работой Штёгера, которого ранее похвалил исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке, не исключив продление контракта с ним.

Штёгер возглавил «Боруссию» по ходу нынешнего сезона, сменив на этом посту отправленного за неудовлетворительные результаты в отставку Петера Боша. В чемпионате Германии команда под его руководством пока не проиграла ни одного матча.

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