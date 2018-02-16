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07:41 (мск), источник: Sports.kz

Наставник «Иртыша» рассказал о ситуации с Лорией и об усилении состава

Главный тренер «Иртыша» Жерард Нус прокомментировал нынешнее положение дел в павлодарском клубе, который находится на заключительном сборе в Белеке (Турция).

Источник: Sports.kz

— Что Вы можете сказать о результатах второго сбора?

— Результаты вторых сборов весьма позитивные. Мы продолжили работу над улучшением физической подготовки. Также, занимались тактическими аспектами игры команды и отдельных игроков. День за днем они показывали свою самоотдачу. В целом, мы реализовали все наши планы для того чтобы стать лучше. На вторых сборах я увидел командный дух. Новые члены коллектива полны решимости и настроены провести хороший сезон. Для них это новый проект, новый вызов. Я счастлив от того, что игроки хотят стать частью семьи «Иртыша».

— Чем отличаются последние сборы от предыдущих? Что планируется?

— Мы все ближе к началу сезона. Главная задача определится с основным составом команды. В плане объема работы, немного будет спадать интенсивность. Потому как, нужно больше работать над качеством. Тогда мы подойдем к сезону более свежими. Конечно, в приоритете подготовка к первому поединку. Его результат очень важен для нас.

— Требуется ли команде усиление?

— Несколько позиции все еще требуют усиления. Думаю в течении одной недели мы постараемся решить этот вопрос. Тогда команда будет на 100% укомплектована, чтобы быть конкурентоспособными в новом сезоне. Это касается не только футболистов, но и персонала клуба. Через неделю не будет никаких сомнении и вопросов по поводу того, что кто-то придет, а кто-то уйдет.

— Как показали себя легионеры?

— Я хочу сказать, не важно кем является игрок, легионер или казахстанец. Мне не нравится делить футболистов. Какая разница откуда он родом? Каждый должен быть частью команды. Много работать и тренироваться. Даже если кто-то играет больше, а кто-то меньше, все футболисты очень важны для меня. Потому что нельзя провести успешный сезон, используя лишь 11 игроков основного состава.

— Как Вы оцениваете молодых игроков команды?

— Мы имеем хорошо мотивированных молодых игроков. Но тренерский штаб, хочет чтобы они еще больше старались и трудились. Только тогда они попадут в первую команду. Да, это не легко. Поэтому они и тренируются с основной командой. Думаю это бесценный опыт для них. Молодые футболисты должны развиваться и работать больше чем кто-либо другой.

— Что известно о состоянии здоровья Давида Лории? В СМИ пишут, что Давид может покинуть команду?

— Давид был с нами на вторых сборах. Сейчас он продолжает курс лечения в медицинском центре. Я жду от него только хороших новостей и надеюсь, что в скором времени он будет вместе с командой.

— Календарь игр уже известен. Первые две игры дома, это хорошо?

— Два матча дома, это отличная возможность представить команду перед фанатами в Павлодаре. Мы очень долгое время были далеко от дома, много тренировались в Турции. Поэтому нужно фокусировать свое внимание именно на эти, важные матчи.

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