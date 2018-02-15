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15 февраля, источник: Sports.kz

«Ордабасы» сыграл вничью с «Балтикой»

Шымкентский «Ордабасы» в товарищеском матче на УТС в Турции сыграл вничью с российской «Балтикой» со счетом 0:0.

«Ордабасы — «Балтика» (Калининград, Россия) 0:0.

«Ордабасы»: Нарзикулов (Шайзада, 45), Бочаров (Сулей, 75), Симчевич (Даутов, 70), Ковальчук, Фонтанелло, Диакате (Жаксыбаев, 75), Ерланов, Тунгышбаев (Зулфикаров, 80), Досмагамбетов, Нагаев (Абдрахман, 70), Хижниченко (Ли, 60). 15 февраля. Анталья. «Корнелия».

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