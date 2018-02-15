Тренер «Кайрата» оценил игру новичка из «Манчестер Сити» и «Барселоны»

Официально об их трансфере «Кайрат» объявил 13 февраля. Накануне они дебютировали в товарищеском матче против «МТК Будапешт» из второго дивизиона Венгрии, завершившего крупным поражением алматинского клуба (0:3).

«Они начали игру со второго тайма. Уго прибыл к нам после тяжелого и длительного перелета и сейчас проходит адаптацию, которая займет некоторое время. Но он проделал сегодня хорошую работу, хотя игра не была легкой. Гай сыграл очень хорошо, в неплохом ритме и выполнял установку на игру. Я считаю, что оба эти игрока будут очень важны в течение всего сезона», — цитирует Феррера официальный сайт «Кайрата».

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Напомним, Сильвейра будет играть за «Кайрат» в аренде, которая рассчитана до конца 2018 года. Он стал первым в истории легионером из Уругвая в казахстанской премьер-лиге.

24-летний Сильвейра в 2017 году забил семь голов в 29 матчах за «Насьональ», с которым выиграл «бронзу» чемпионата Уругвая. Также на его счету два мяча в восьми встречах Кубка Либертадореса — аналога европейской Лиги чемпионов. Всего в 126 играх уругвайского первенства Сильвейра отличился 27 раз.