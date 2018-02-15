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06:01 (мск), источник: Vesti.kz

Главный тренер «Кайрата» объяснил разгром от клуба из второго дивизиона Венгрии

Главный тренер алматинского «Кайрата» Карлос Феррер назвал причины крупного поражения от клуба «МТК Будапешт» из второго дивизиона Венгрии в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая 14 февраля в рамках сборов в Турции, закончилась со счетом 3:0 в пользу венгерской команды.

— Мы продолжаем следовать нашему плану подготовки к сезону. У нас сыграли два разных состава в двух таймах. Сейчас мы распределять игровые минуты, это и есть наш план. Как мы уже говорили раньше — результат матча не столь важен для нас, но, конечно же, проигрывать это не очень хорошо и сегодня мы допустили некоторые ошибки в обороне. Также у нас были свои голевые моменты для того, чтобы забить гол, но мы их не реализовали. И в оборонительном плане у нас было много потерь мяча. Тем самым, мы создавали шансы для контратак со стороны соперника. Во втором тайме мы пропустили голы в конце игры и сейчас я больше переживаю о тех ошибках в обороне, которые мы сегодня допустили.

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В общих чертах, мы продолжаем следовать за нашей идеей — идеи подготовки команды и у нас остается не столь много времени до Суперкубка, в котором нам будет важен результат. И снова хочу повториться, что никто не любит уступать. И сейчас — это, когда мы больше всего убеждены в нашей работе и в том, что мы делаем. Результат будет важен, когда начнется сезон, но этим я не хочу сказать, что в проигрыше нет ничего страшного. Уступать — всегда неприятно.

— Расскажите о дальнейшей подготовке к товарищеским матчам?

— Сейчас мы будем стараться фокусироваться на предстоящем сезоне, который скоро наступит. У нас остались несколько товарищеских матчей и эти игры мы будем использовать для того, чтобы подготовить команду к Суперкубку Казахстана и чемпионату страны — что является нашей главной задачей. Несмотря на это, мы также продолжаем наши предсезонные сборы и пробуем делать некоторые вещи. Также мы пробуем разные вариации состава, который поможет игрокам набрать оптимальные физические кондиции. И вы знаете, что остается все меньше времени до старта нового сезона и необходимо больше концентрироваться на этом моменте, — сказал Феррер, слова которого приводит официальный сайт клуба.

Этот матч стал первым для «Кайрата» на заключительных учебно-тренировочных сборах в Турции. Вторым соперником алматинцев станет чемпион Грузии — «Торпедо» из Кутаиси. Эта игра пройдет 17 февраля. А завершат сбор подопечные Феррера матчем с тульским «Арсеналом» (20 февраля), который занимает восьмое место в российской премьер-лиге.

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