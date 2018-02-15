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03:45 (мск), источник: Газета.Ру

Два футболиста из ОАЭ оштрафованы за прически

Полузащитник «Аль-Айна» Кейо и нападающий «Аль-Вахды» Мурад Батну, выступающие в чемпионате ОАЭ, оштрафованы за неподобающие прически, сообщает Goal.

По информации издания, спортсмены заплатят по 1000 дирхам (€219).

В чемпионате ОАЭ существуют правила касательно причесок футболистов. Спортсменам запрещено выбривать часть головы, так как это противоречит некоторым учениям ислама.

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