Как «наши» и «не наши» полюбили друг друга.
Два футболиста из ОАЭ оштрафованы за прически
Полузащитник «Аль-Айна» Кейо и нападающий «Аль-Вахды» Мурад Батну, выступающие в чемпионате ОАЭ, оштрафованы за неподобающие прически, сообщает Goal.
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Полузащитник «Аль-Айна» Кейо и нападающий «Аль-Вахды» Мурад Батну, выступающие в чемпионате ОАЭ, оштрафованы за неподобающие прически, сообщает Goal.
По информации издания, спортсмены заплатят по 1000 дирхам (€219).
В чемпионате ОАЭ существуют правила касательно причесок футболистов. Спортсменам запрещено выбривать часть головы, так как это противоречит некоторым учениям ислама.