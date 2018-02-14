Прокуратура Испании требует двухлетний тюремный срок для более чем 30 игроков, включая Габи и Эрреру

Прокуратура Испании настаивает на двух годах тюрьмы и шестилетнем запрете на футбол для игроков, принимавших участие в матче чемпионата страны семилетней давности. По версии следствия, в конце сезона-2010/11 «Леванте» и «Сарагоса» сыграли договорной матч. Представители «Сарагосы» якобы заплатили игрокам соперник 965 тысяч евро за поражение. «Сарагоса» победила со счетом 2:1 и сохранила место в элитном дивизионе.