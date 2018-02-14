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14 февраля, источник: Чемпионат.com

Источник: Неймар перейдёт в «Реал» летом 2019 года

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может перейти в мадридский «Реал» летом 2019 года.

Источник: AP 2018

Как сообщает Mundo Deportivo, бразилец разочарован уровнем французского чемпионата и хочет вернуться в Примеру. Президент «Королевского клуба» Флорентино Перес собирался купить Неймара ещё до его перехода в «Барселону» в 2013 году, когда нападающий играл за бразильский «Сантос». Перес по-прежнему хочет видеть форварда в «Реале» и готов подождать год. Руководство «ПСЖ» будет готово отпустить Неймара, если он выиграет с парижанами Лигу чемпионов, а также «Золотой мяч», чему может поспособствовать успех сборной Бразилии на чемпионате мира-2018.

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