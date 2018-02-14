Как «наши» и «не наши» полюбили друг друга.
Источник: Неймар перейдёт в «Реал» летом 2019 года
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может перейти в мадридский «Реал» летом 2019 года.
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может перейти в мадридский «Реал» летом 2019 года.
Как сообщает Mundo Deportivo, бразилец разочарован уровнем французского чемпионата и хочет вернуться в Примеру. Президент «Королевского клуба» Флорентино Перес собирался купить Неймара ещё до его перехода в «Барселону» в 2013 году, когда нападающий играл за бразильский «Сантос». Перес