Источник: Неймар перейдёт в «Реал» летом 2019 года

Как сообщает Mundo Deportivo, бразилец разочарован уровнем французского чемпионата и хочет вернуться в Примеру. Президент «Королевского клуба» Флорентино Перес собирался купить Неймара ещё до его перехода в «Барселону» в 2013 году, когда нападающий играл за бразильский «Сантос». Перес по-прежнему хочет видеть форварда в «Реале» и готов подождать год. Руководство «ПСЖ» будет готово отпустить Неймара, если он выиграет с парижанами Лигу чемпионов, а также «Золотой мяч», чему может поспособствовать успех сборной Бразилии на чемпионате мира-2018.