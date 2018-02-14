Маурисио Почеттино: Я расстроен, потому что «Тоттенхэм» был сильнее «Ювентуса»

Источник: Советский спорт

Интересно, что Харри Кейн, который помог «Тоттенхэму» уйти от поражения, заявил, что ничья перед матчем в Лондоне — отличный результат, однако, рулевой «шпор» с этим не согласен.

«Большую часть игры доминировал «Тоттенхэм», — сказал Почеттино. — Мы показали свой стиль игры. Возможно, первый гол Игуаина был забит из офсайда, но это неважно. Моя команда показала характер.

Мы пропустили два мяча за девять минут, но сыграли великолепно. Не каждому дано переломить ход матча в Турине, и я думаю, что мы заслужили победу. Я должен поздравить игроков, потому что они проявили мужество. «Тоттенхэм» правильно отреагировал на второй гол.

Что касается пенальти Игуаина, то в футболе без везения никуда. Разумеется, 2:1 это не 3:1, но я считаю, что «Тоттенхэм» не заслужил третьего гола.

Во втором тайме мы сыграли намного лучше и превзошли соперника по всем показателям. Ничья — хороший результат, но я расстроен, потому что мы были сильнее «Ювентуса».

Выход в четвертьфинал? Этот вопрос остается открытым. Никто не отменяет того, что «Ювентус» — сильная команда. Они могут победить на «Уэмбли». Второй матч будет еще тяжелее. Но я рад, что люди получили удовольствие от матча в Турине, — приводит слова специалиста Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.