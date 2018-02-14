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11:30 (мск), источник: Советский спорт

Маурисио Почеттино: Я расстроен, потому что «Тоттенхэм» был сильнее «Ювентуса»

Главный тренер лондонского клуба прокомментировал ничейный результат в матче 1/8 Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:2).

Источник: Советский спорт

Интересно, что Харри Кейн, который помог «Тоттенхэму» уйти от поражения, заявил, что ничья перед матчем в Лондоне — отличный результат, однако, рулевой «шпор» с этим не согласен.

«Большую часть игры доминировал «Тоттенхэм», — сказал Почеттино. — Мы показали свой стиль игры. Возможно, первый гол Игуаина был забит из офсайда, но это неважно. Моя команда показала характер.

Мы пропустили два мяча за девять минут, но сыграли великолепно. Не каждому дано переломить ход матча в Турине, и я думаю, что мы заслужили победу. Я должен поздравить игроков, потому что они проявили мужество. «Тоттенхэм» правильно отреагировал на второй гол.

Что касается пенальти Игуаина, то в футболе без везения никуда. Разумеется, 2:1 это не 3:1, но я считаю, что «Тоттенхэм» не заслужил третьего гола.

Во втором тайме мы сыграли намного лучше и превзошли соперника по всем показателям. Ничья — хороший результат, но я расстроен, потому что мы были сильнее «Ювентуса».

Выход в четвертьфинал? Этот вопрос остается открытым. Никто не отменяет того, что «Ювентус» — сильная команда. Они могут победить на «Уэмбли». Второй матч будет еще тяжелее. Но я рад, что люди получили удовольствие от матча в Турине, — приводит слова специалиста Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.

Напомним, ответная игра состоится в Лондоне 7 марта.

Ювентус 2:2
Первый тайм: 2:1
Тоттенхэм Хотспур
13.02.2018, 22:45 Зрители: 41232 Плей-офф: 1/8 финала Allianz Stadium
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Маурисио Покеттино
Голы
2′ Гонсало Игуаин (М. Пьянич) 9
9′ Гонсало Игуаин 9
10 Харри Кейн (Д. Алли) 35′
23 Кристиан Эриксен 71′
Нереализованные пенальти
45+2′ Г. Игуаин 9
Составы
Джанлуиджи Буффон (к) 1
Маттиа Де Шильо 2
Алекс Сандру 12
Джорджо Кьеллини 3
45′ Мехди Бенатиа 4
Миралем Пьянич 5
Федерико Бернардески 33
60′ Гонсало Игуаин 9
66′ Сами Хедира 6
80′ Родриго Бентанкур 30
90′ Дуглас Коста 11
Квадво Асамоа 22
76′ Марио Манджукич 17
Стефано Стураро 27
1 Юго Ллорис (к)
24 Серж Орье 47′
33 Бен Дэйвис 8′
5 Ян Фертонген
6 Давинсон Санчес
10 Харри Кейн
15 Эрик Дайер
19 Мусса Дембеле
23 Кристиан Эриксен 90′
12 Виктор Ваньяма
11 Эрик Ламела 89′
27 Родригес Моура Лукас
20 Деле Алли 83′
7 Сон Хын Мин
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 5
16 Фолы 13
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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