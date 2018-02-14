За месяц состав соперника «Астаны» «Спортинга» подорожал на 30 миллионов евро
Лиссабонский «Спортинг» активно поработал на трансферном рынке перед матчами 1/16 финала Лиги Европы против «Астаны», сообщает Sports.kz.
Лиссабонский «Спортинг» активно поработал на трансферном рынке перед матчами 1/16 финала Лиги Европы против «Астаны», сообщает Sports.kz.
Если перед открытием зимнего трансферного окна общая стоимость футболистов «Спортинга» оценивалась порталом Transfermarkt.de в 165,65 миллиона евро, то актуальный ценник теперь — 195,50 миллиона евро. В январе по окончании аренды «Спортинг» выкупил у «Ромы» нападающего Сейду Думбия, а также приобрел защитника «Портимоненсе» Люмора, полузащитника «Риеки» Йосипа Мишича и его коллегу по амплуа из «Флуминенсе» Вендела и нападающих Рубена Рибейру («Риу Аве») и Фреди Монтеро («Тяньцзинь Тэда»). Кроме того, некоторые игроки были возвращены из аренды, что также сказалось на общей стоимости клуба.
«Астана» же в декабре оценивалась в 21,65 миллиона евро, однако теперь, с учетом входящих и исходящих трансферов, эта сумма снизилась до 19,95 миллиона евро. Напомним, в конце января столичный клуб лишился одного из своих лидеров — нападающий Жуниор Кабананга перешел в саудовский «Аль-Наср».