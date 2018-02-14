Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Гогунский будет судиться с телеканалом из-за неудачного ремонта
8 методов лечения прошлого, от которых холодеет кровь
Пальма упала в паре сантиметров от маленького ребенка в Таиланде
Покупатели отказываются от квартир на первых этажах
Ирину Аллегрову раскритиковали за выступление в лосинах
Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:45
Порту
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:45
Реал
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
13.02
Ювентус2
Тоттенхэм Хотспур2
Футбол. Еврокубки
13.02
Базель0
Манчестер Сити4
Футбол. Еврокубки
13.02
Црвена Звезда0
ЦСКА0
Футбол. Еврокубки
15.02
Астана
Спортинг
Все события
На журналиста совершено нападение на месте крушения Ан-148
Медведева жестко ответила иностранным журналистам
Пентагон прокомментировал авиаудары коалиции по россиянам в Сирии
Пьяным судьям гаишник не указ - СМИ
Даже камни не устоят: керлингистка Настя Брызгалова (красота дня)
Медалист ОИ: Как на первенство водокачки выступал
Как жена Никиты Михалкова выглядела в молодости
Юлия Высоцкая позирует в коротком платье и туфлях с «декольте»
5 важных вопросов о блинах
Психологи научились предсказывать измены
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
10Медведева установила мировой рекорд в короткой программе
7Все золото Пхенчхана. 12 февраля
05:06 (мск), источник: Sports.kz

За месяц состав соперника «Астаны» «Спортинга» подорожал на 30 миллионов евро

Лиссабонский «Спортинг» активно поработал на трансферном рынке перед матчами 1/16 финала Лиги Европы против «Астаны», сообщает Sports.kz.

Источник: Sports.kz

Если перед открытием зимнего трансферного окна общая стоимость футболистов «Спортинга» оценивалась порталом Transfermarkt.de в 165,65 миллиона евро, то актуальный ценник теперь — 195,50 миллиона евро. В январе по окончании аренды «Спортинг» выкупил у «Ромы» нападающего Сейду Думбия, а также приобрел защитника «Портимоненсе» Люмора, полузащитника «Риеки» Йосипа Мишича и его коллегу по амплуа из «Флуминенсе» Вендела и нападающих Рубена Рибейру («Риу Аве») и Фреди Монтеро («Тяньцзинь Тэда»). Кроме того, некоторые игроки были возвращены из аренды, что также сказалось на общей стоимости клуба.

«Астана» же в декабре оценивалась в 21,65 миллиона евро, однако теперь, с учетом входящих и исходящих трансферов, эта сумма снизилась до 19,95 миллиона евро. Напомним, в конце января столичный клуб лишился одного из своих лидеров — нападающий Жуниор Кабананга перешел в саудовский «Аль-Наср».

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спортинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
«Кайрат» подписал экс-футболиста «Барселоны» и «Манчестер Сити»
Меньше балла: Тарасова и Морозов бьются за золото
Роберто Манчини взял 22 футболиста на матч против «Селтика»
Федерация бобслея России: МОК допустил халатность
Женская индивидуальная гонка по биатлону на ОИ перенесена
Российские керлингистки с крупного поражения стартовали на ОИ
Тренер сборной России раскритиковал лед на олимпийской арене
Тарасова и Морозов прокомментировали итоги короткой программы
Спорт-Экспресс
Авто
Новый «Гелик»: показали самую крутую версию Почти 600 «лошадей» и 4,5 секунды до сотни у рамного внедорожника — в Mercedes-AMG сошли с ума?
Hi-Tech
Около половины россиян пользуются соцсетями каждый день В России провели необычное исследование. Результаты впечатляют
Кино
Звезда «50 оттенков» рассказала о самой сложной постельной сцене Дакота Джонсон, исполнившая роль Анастейши, рассказала о самом сложном эпизоде и о странных моментах во время работы на площадке
Недвижимость
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Скидкой не заманишь: покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Москве планируют построить более 20 станций метро в 2018 году
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
Кажется, встречаются: звездные пары, которые не хотят огласки Эти пары не светятся в социальных сетях и не рассказывают о своих отношениях в каждом интервью
Дети
Елена Исинбаева стала мамой во второй раз Имя новорожденного пока не известно.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь