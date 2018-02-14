За месяц состав соперника «Астаны» «Спортинга» подорожал на 30 миллионов евро

Если перед открытием зимнего трансферного окна общая стоимость футболистов «Спортинга» оценивалась порталом Transfermarkt.de в 165,65 миллиона евро, то актуальный ценник теперь — 195,50 миллиона евро. В январе по окончании аренды «Спортинг» выкупил у «Ромы» нападающего Сейду Думбия, а также приобрел защитника «Портимоненсе» Люмора, полузащитника «Риеки» Йосипа Мишича и его коллегу по амплуа из «Флуминенсе» Вендела и нападающих Рубена Рибейру («Риу Аве») и Фреди Монтеро («Тяньцзинь Тэда»). Кроме того, некоторые игроки были возвращены из аренды, что также сказалось на общей стоимости клуба.