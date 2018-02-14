Стали известны финансовые детали трансфера уругвайского форварда в «Кайрат»

Официально о переходе 24-летнего нападающего казахстанский клуб объявил 13 февраля. За «Кайрат» Сильвейра будет играть в аренде, которая рассчитана до конца 2018 года. Права на игрока принадлежат «Насьоналю» из Монтевидео. Он стал первым в истории легионером из Уругвая в казахстанской премьер-лиге.

По информации издания Ovacion Digital, в соглашении предусмотрен пункт с возможностью выкупа игрока по истечении срока аренда. В этом случае «Кайрату» придется заплатить 1,6 миллиона долларов.

Ранее издание Сaras`Caretas сообщало, что Сильвейра перейдет в «Кайрат» с двукратным повышением зарплаты, а алматинский клуб получит право выкупа трансфера после завершения аренды. Сам «Насьональ» подписал форварда в 2016 году и заплатил за его трансфер 600 тысяч евро.