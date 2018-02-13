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Маркос Пиззелли официально стал первым новичком «Актобе»
Сегодня полузащитник сборной Армении Маркос Пиззелли стал первым новичком футбольного клуба «Актобе».
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Сегодня полузащитник сборной Армении Маркос Пиззелли стал первым новичком футбольного клуба «Актобе».
33-летний атакующий полузащитник Маркос Пиззелли уже выступал в составе «Актобе». В 2014-м и 2015-м годах он был одним из лидеров Актюбинской команды, провел в