«Прочили яркое будущее, называя “новым Месси”». Семь фактов о новичке «Кайрата»

1. В 2003 году Ассулин присоединился к академии «Барселоны», где выступал на юношеском уровне, а спустя три года продвинулся в «Барселону Б». Летом 2009-го Гай провел предсезонку с первой командой, а в октябре даже дебютировал в Кубке Испании. Впрочем, матч против «Культураль Леонеса» стал для него первым и последним за главную команду.

2. Следующим многообещающим этапом в карьере израильтянина был переход в «Манчестер Сити», однако там дебютировать за первую команду ему помешала травма колена. Да и за состав до 23 лет он провел лишь три матча, после чего был отдан в аренду в «Брайтон энд Хоув Альбион». Также в карьере Ассулина были испанские «Расинг», «Гранада», «Эркулес», «Мальорка» и «Сабадель» и израильский «Хапоэль» (Тель-Авив).

3. В прошлом сезоне, выступая за «Сабадель», Гай забил невероятный гол, в одиночку пробежав с мячом от своей штрафной до штрафной соперника.

4. С 2008 по 2013 год Ассулин выступал за молодежную сборную Израиля. В 2008-м он дебютировал и в национальной команде — правда, там его карьера закончилась после единственного матча.

5. На заре карьеры Ассулину прочили яркое будущее, называя его «новым Месси», однако он так и не сумел проявить себя.

6. «Гай не оправдал ожиданий. Все ждали, что он продолжит усердно тренироваться и таки покорит Примеру. Но не срослось. Гай поступил очень глупо — он разорвал контракт и перешел к толстосумам из Манчестера», — так в свое время отзывались о переезде футболиста в Англию болельщики «Барселоны». Отметим, что даже тогдашний президент «Барселоны» Жоан Лапорта надеялся, что Ассулин останется и будет пытаться пробиться в основу.