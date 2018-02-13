«Селтик» интересовался Исламханом

«Селтик» присматривался к Исламхану, спрашивал, и он им даже понравился, но у них возникли примерно те же опасения, что у российских клубов, когда они смотрят чемпионат Казахстана. Но, Исламхану также есть над чем работать, на мой взгляд ему не хватает футбольной злости, хотя в плане техники, игры вперед — у него с этим все в порядке.