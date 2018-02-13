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19:29 (мск), источник: Prosports.kz

«Селтик» интересовался Исламханом

Лидер «Кайрата» не впечатлил шотландцев лишь по одному компоненту.

Источник: Prosports.kz

Капитан «Кайрата» и сборной Казахстана Бауыржан Исламхан находился в трансферном шорт-листе шотландского «Селтика». Об этом в интервью Prosports.kz сообщил главный скаут британской компании «Lucid Sport» Тимур Дагуев.

«Селтик» присматривался к Исламхану, спрашивал, и он им даже понравился, но у них возникли примерно те же опасения, что у российских клубов, когда они смотрят чемпионат Казахстана. Но, Исламхану также есть над чем работать, на мой взгляд ему не хватает футбольной злости, хотя в плане техники, игры вперед — у него с этим все в порядке.

«Селтик» обращал внимание на то, что он игрок из СНГ, вы же знаете, что такое британский футбол, какой уровень борьбы там. Им понравилось то, что он тонкий, умный игрок, который может отдать передачу, исполнить стандарт, но видимо именно в плане борьбы он их не убедил, — отметил Дагуев.

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