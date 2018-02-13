«Реал» продаст Иско в «МЮ» за 150 млн евро? Они все сошли с ума!

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Танцы закончились

«Я бы взял Иско в “Челси”, но думаю, что сейчас он играет одну из самых важных ролей в “Реале”. В сборной Испании он также играет ключевую роль. На мой взгляд, его невозможно остановить, когда Иско чувствует свою важность. Весь мир видит это с тех пор, как он стал лидером в Мадриде. Иско — самый важный футболист в клубе и сборной, он меняет игру, делает результат. Он танцует с мячом», — эти слова произнёс в ноябре прошлого года бывший нападающий «Реала» Альваро Мората.

В тот момент многие болельщики «сливочных», скорее всего, согласились бы с оценкой Иско как ключевой фигуры в составе действующих обладателей кубка чемпионов. Не Криштиану Роналду, а именно 25-летний атакующий полузащитник казался первой скрипкой Мадрида.

Но как же стремительно всё меняется в футболе. По информации испанских СМИ, теперь главный тренер «Реала» Зинедин Зидан готов уговорить президента клуба Флорентина Переса продать летом Иско, поскольку разочаровался в нём. Тот самый Зидан, которого плеймейкер благодарил за доверие и возможность играть на любимой позиции! Основными претендентами на испанца называются английские клубы — «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси». Быть может, желание Мораты сбудется, но, похоже, что у футболиста «Реала» больше шансов оказаться в «МЮ». Говорят, Жозе Моуринью всеми силами настаивает на покупке Иско. При этом стоимость трансфера составит 150 млн евро.

Подруга подкинула проблем

Моуринью не забыл, как испанец «повозил» его команду в матче за Суперкубок УЕФА в августе. Тогда атакующий полузащитник стал автором победного гола. Будь Иско в форме манкунианцев, возможно, результат был бы другим. Теперь идеальный сценарий для Моуринью выглядит так: «Манчестер Юнайтед» выкупает Иско, а «Реал» берёт на его место Эдена Азара, ослабляя попутно «Челси». Известно, что Зидан — давний поклонник бельгийца.

Проблема Иско, похоже, заключается не только в потере тренерского доверия. Если опять же верить испанской прессе, у атакующего полузащитника испортились отношения с группой ведущих игроков «сливочных».

Сообщалось, что Иско недоволен работой звёзд «Реала» на тренировках и на футбольном поле. По его мнению, Криштиану Роналду сейчас больше занят путешествиями, дорогими автомобилями и уходом за детьми. Карим Бензема слишком часто зависает в ночных клубах. Рафаэль Варан сбавил из-за того, что нарушает режим ради просмотра ночных матчей НБА. А Гарет Бэйл вообще предпочитает гольф футболу. Впрочем, самого Иско обвинили в том, что он попал под влияние своей новой подруги Сары Саламо, и это влияние отнюдь не во всём положительное.

Не Криштиану же виноват…

У Иско проблемы с выполнением тактических заданий Зидана. Если бы испанец был единственной звездой средней команды, то, наверное, имел бы право на какие-то игровые вольности. По крайней мере, тренер закрывал бы на это глаза. Однако в «Реале» — с его целями, с обладателем «Золотого мяча» в составе — подобное недопустимо. Поэтому Иско — самый заменяемый игрок «сливочных». Он принял участие в 19 матчах Примеры, но лишь в шести из них сыграл с первой минуты и до финального свистка.

Очевидно, Зидан пришёл к выводу, что система 4−3−1−2 с Иско в роли плеймейкера перестала эффективно функционировать. В последних матчах с такой тактической схемой результаты «Реала» разочаровывали: 0:1 от «Вильярреала», 2:2 с «Сельтой», 0:0 с «Атлетиком» Бильбао и мадридским «Атлетико», 1:3 с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов, 1:2 с «Жироной». Кто в неудачных матчах не оправдывал надежд Зизу? Не Криштиану же. Хотя Иско, судя по всему, убежден, что тренер мог бы побольше спрашивать со своих любимчиков. При этом Зидан, видимо, ещё меньше верит в Иско в какой-то другой роли.

Погба + Марсьяль = Иско

Любопытно, как Моуринью намерен использовать испанца. Всё-таки португалец с точки зрения тактики и требований к игрокам по обороне даст форму кому угодно. Едва ли он при трансфере просто исходит из той логики, что великолепному исполнителю всегда найдётся место на поле. Пример Генриха Мхитаряна свидетельствует: Жозе готов очень быстро «забыть» футболиста, которого сам же хотел видеть в «Манчестер Юнайтед». Иско, конечно, особенно одарён, но даже прикосновение творца ничего не гарантирует в команде Моуринью.

Между тем, Иско должен стать шестым игроком в истории футбола, за которого будет заплачено более 100 млн евро и вторым в общем рейтинге. Пока в топ-5 входят Неймар (222 млн, «ПСЖ»), Филиппе Коутиньо (120 млн, «Барселона»), Усман Дембеле (105 млн, «Барселона»), Поль Погба (105 млн, «Манчестер Юнайтед»), а также Гарет Бэйл (101 млн, «Реал»). Ценник на Иско сумасшедший, но ситуация на нынешнем трансферном рынке такова, что крупнейшие его игроки должны сходить с ума, что их принимали там за своих.