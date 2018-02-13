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Экс-нападающий «Кайрата» не подошел «Иртышу»
27-летний нападающий Тимур Байжанов не подошёл павлодарскому «Иртышу», сообщает корреспондент KazFootball.kz.
27-летний нападающий Тимур Байжанов не подошёл павлодарскому «Иртышу», сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Воспитанник павлодарского футбола Тимур Байжанов выступал за павлодарский «Иртыш» (7 матчей), кызылординский «Кайсар» (11 матчей, 1 гол), алматинский «Кайрат» (13 матчей, 3 гола) и «Тараз» (12 матчей, 1 гол).
Всего в
Кроме того выступал в клубах Первой лиги. Выступал в таких командах как — талгарский «Ак Булак» (16 матчей), сатпаевский «Казахмыс» (11 матчей, 1 гол), «Экибастуз» (11 матчей, 4 гола), «Спартак» (21 матч, 2 гола) и «Кызыл-Жар СК» (15 матчей).
В составе Национальной сборной Казахстана сыграл 1 матч.