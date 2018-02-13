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01:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бетис» на выезде с минимальным счётом одолел «Депортиво»

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Депортиво» принимал на своём поле «Бетис».

Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Риасор» в Ла-Корунье и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счёт записал форвард Лоренсо Морон, который отличился на 54-й минуте встречи.

Безвыигрышная серия «турок» достигла восьми матчей.

«Бетис» (33 очка) располагается на 8-м месте в турнирной таблице Примеры, «Депортиво» продолжает оставаться в зоне вылета с 17 баллами.

Депортиво 0:1
Первый тайм: 0:0
Бетис
12.02.2018, 23:00 Зрители: 20490 основной раунд: 23-й тур Riazor
Главные тренеры
Кларенс Зеедорф Солар Кике Сетьен
Голы
33 Лорен Морон (Х. Фирпо) 54′
Составы
Рубен Мартинес 13
Хуан Франсиско Морено Хуанфран 2
Энеко Боведа 4
65′ Рауль Редаль Альбентоса 6
Луиш Карлуш Луизинью 16
Перес Мартинес Лукас 7
Флорин Андоне 10
Лопес Альварес Адриан 15
77′ Микаэль Крун-Дели 14
Педро Москера 5
18′ Федерико Вальверде 17
Сельсо Борхес 22
43′ 61′ Закария Баккали 18
Федерико Картабия 9
13 Антонио Адан
5 Хорди Амат
15 Марк Бартра
23 Аисса Манди
28 Хуниор Фирпо
6 Фабиан Руис
17 Санчес Родригес Хоакин
27 Франсис Герреро
10 Риад Будебуз 64′
20 Кристиан Тельо
18 Андрес Гуардадо 83′
3 Франсиско Фернандес Хави Гарсия
33 Лорен Морон 75′
7 Серхио Леон
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 10
2 Удары в створ 4
8 Угловые 1
19 Фолы 7
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Карлос дель Серро Гранде (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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