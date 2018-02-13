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«Бетис» на выезде с минимальным счётом одолел «Депортиво»
В матче 23-го тура чемпионата Испании «Депортиво» принимал на своём поле «Бетис».
В матче 23-го тура чемпионата Испании «Депортиво» принимал на своём поле «Бетис».
Игра проходила на стадионе «Риасор» в
В составе победителей единственный гол на свой счёт записал форвард Лоренсо Морон, который отличился на 54-й минуте встречи.
Безвыигрышная серия «турок» достигла восьми матчей.
«Бетис» (33 очка) располагается на 8-м месте в турнирной таблице Примеры, «Депортиво» продолжает оставаться в зоне вылета с 17 баллами.
|Кларенс Зеедорф
|Солар Кике Сетьен
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|10
|2
|Удары в створ
|4
|8
|Угловые
|1
|19
|Фолы
|7
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде (Испания)