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Дембеле пропустил тренировку «Барселоны» из-за расстройства желудка
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле в понедельник не тренировался.
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле в понедельник не тренировался.
Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, французский футболист отсутствовал в связи с расстройством желудка.
20-летний форвард пропустил
При этом ещё после перехода в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» Дембеле угодил в лазарет на три с половиной месяца.
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