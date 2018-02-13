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00:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Дембеле пропустил тренировку «Барселоны» из-за расстройства желудка

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле в понедельник не тренировался.

Источник: Reuters

Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, французский футболист отсутствовал в связи с расстройством желудка.

20-летний форвард пропустил из-за травмы почти месяц и вернулся на поле в матче 23-го тура испанской Примеры с «Хетафе» (0:0) 11 февраля. Он вышел на замену на 63-й минуте.

При этом ещё после перехода в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» Дембеле угодил в лазарет на три с половиной месяца.

В составе сине-гранатовых Дембеле провёл восемь матчей и отметился двумя голевыми передачами.

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