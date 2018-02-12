В Иране женщина переоделась мужчиной ради посещения футбольного матча

По ее словам, правительство запрещает женщинам посещать матчи.
«В конце концов я решилась стать мужчиной на один день, со всеми сопутствующими трудностями. Я состригла ногти, сняла с них лак, нарисовала себе бороду и усы и пошла на стадион в парике и мужской одежде», — сказала девушка.
В Иране женщины активно борются за право свободно посещать футбольные матчи. Первая акция протеста о запрете случилась в 2005 году. Тогда, занимающий на тот момент пост президента страны Махмуд Ахмадинежад дал обещание, что просьбы иранок будут приняты. Однако запрет остался в силе в виду религиозных норм.