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22:59 (мск), источник: Газета.Ру

В Иране женщина переоделась мужчиной ради посещения футбольного матча

Иранская болельщица Шабнам переоделась в мужчину ради того, чтобы попасть на футбольный матч, сообщает Al-Monitor.

По ее словам, правительство запрещает женщинам посещать матчи.

«В конце концов я решилась стать мужчиной на один день, со всеми сопутствующими трудностями. Я состригла ногти, сняла с них лак, нарисовала себе бороду и усы и пошла на стадион в парике и мужской одежде», — сказала девушка.

В Иране женщины активно борются за право свободно посещать футбольные матчи. Первая акция протеста о запрете случилась в 2005 году. Тогда, занимающий на тот момент пост президента страны Махмуд Ахмадинежад дал обещание, что просьбы иранок будут приняты. Однако запрет остался в силе в виду религиозных норм.

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