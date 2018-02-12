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22:37 (мск), источник: Sports.kz

«Кызыл-Жар СК» подписал нигерийца

Как стало известно Sports.kz, вернувшийся в Премьер-Лигу чемпионата Казахстана после весьма продолжительного там отсутствия петропавловский «Кызыл-Жар СК» оформил трудовые отношения с нигерийским центральным защитником по имени Овие Мандэй (рост 190 см).

25-летний футболист, чье полное имя звучит как Овие Мандэй Шедрок, выступал в последнее время в Молдове за «Зимбру». В 2017 году в составе этой команды в Дивизия Национале (сильнейший дивизион молдавского чемпионата) провел 11 поединков, забил 1 мяч. Аналитики Transfermarkt оценивают стоимость этого футболиста в 150 тысяч евро.

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