«Кызыл-Жар СК» подписал нигерийца

25-летний футболист, чье полное имя звучит как Овие Мандэй Шедрок, выступал в последнее время в Молдове за «Зимбру». В 2017 году в составе этой команды в Дивизия Национале (сильнейший дивизион молдавского чемпионата) провел 11 поединков, забил 1 мяч. Аналитики Transfermarkt оценивают стоимость этого футболиста в 150 тысяч евро.