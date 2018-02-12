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21:59 (мск), источник: Vesti.kz

Месси назвал имена возможных конкурентов по борьбе за «Золотой мяч»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в интервью WorldSoccer Magazine назвал тех игроков, которые могут побороться за «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира по итогам года от журнала France Football.

Источник: Reuters

За последние десять лет этот приз доставался только двум игрокам. По пять раз «Золотой мяч» выигрывали Месси и португалец Криштиану Роналду из «Реала».

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«Сегодня в мире много отличных игроков, которые могут выиграть “Золотой мяч”. В последние годы было только двое, но сейчас Неймар, Килиан Мбаппе и Луис Суарес могут с нами конкурировать», — цитирует Месси Sports.ru.

Отметим, что Неймар в 2015 и 2017 году занимал третье место в опросе на «Золотой мяч», а Мбаппе и Суарес пока не попадали в тройку лидеров.

Последним футболистом, который выигрывал «Золотой мяч» до Роналду и Месси был Кака в 2007 году, который в декабре 2017 года объявил о завершении карьеры.

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