КПЛ подорожала

По сравнению с январем 2018-го, общая цена всех футболистов казахстанской Премьер-лиги выросла на €430 тыс. Если месяц назад трансферная стоимость игроков КПЛ составляла €105,5 млн., сейчас — €105,93 млн. И это несмотря на то, что наш чемпионат покинул обладатель одного из самых дорогих контрактов — Джуниор Кабананга перебрался в саудовский «Аль-Наср».