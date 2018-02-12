КПЛ подорожала
За прошедший месяц — почти на полмиллиона евро.
За прошедший месяц — почти на полмиллиона евро.
Германский
По сравнению с январем 2018-го, общая цена всех футболистов казахстанской
Самым дорогим казахстанским клубом остается «Астана», ее рыночный ценник — без малого €21 млн., следом идут «Кайрат» и «Ордабасы» — все в строгом соответствии с итоговой турнирной таблицей минувшего первенства.
Самый скромный в финансовом плане — петропавловский «Кызыл Жар», трансферная сумма дебютанта КПЛ равна €2,80 млн.
Наиболее дорогие футболисты
Согласно данным портала, средний возраст игроков КПЛ составляет 27,6 лет, всего на балансе лиги числятся 319 футболистов, 95 из которых — легионеры.