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20:40 (мск), источник: Prosports.kz

КПЛ подорожала

За прошедший месяц — почти на полмиллиона евро.

Источник: Prosports.kz

Германский интернет-портал Transfermarkt опубликовал новую таблицу трансферной стоимости футбольных лиг, сообщает Prosports.kz.

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По сравнению с январем 2018-го, общая цена всех футболистов казахстанской Премьер-лиги выросла на €430 тыс. Если месяц назад трансферная стоимость игроков КПЛ составляла €105,5 млн., сейчас — €105,93 млн. И это несмотря на то, что наш чемпионат покинул обладатель одного из самых дорогих контрактов — Джуниор Кабананга перебрался в саудовский «Аль-Наср».

Самым дорогим казахстанским клубом остается «Астана», ее рыночный ценник — без малого €21 млн., следом идут «Кайрат» и «Ордабасы» — все в строгом соответствии с итоговой турнирной таблицей минувшего первенства.

Самый скромный в финансовом плане — петропавловский «Кызыл Жар», трансферная сумма дебютанта КПЛ равна €2,80 млн.

Наиболее дорогие футболисты Премьер-лиги — Бауыржан Исламхан, Дмитрий Шомко и Патрик Твумаси, каждого из них Transfermarkt оценивает в €2 млн.

Согласно данным портала, средний возраст игроков КПЛ составляет 27,6 лет, всего на балансе лиги числятся 319 футболистов, 95 из которых — легионеры.

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