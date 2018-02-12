Подборка фото 12 самых красивых россиянок, которые выступят на Играх в Пхенчхане
Очередной странный матч «Гомеля» — ведя 3:0 за 25 минут до конца поединка, позволил «Ротору» сравнять счет
«Гомель» в рамках
«Гомель» в рамках
Напомним, 8 февраля «Гомель» крупно проиграл «Уралу» — 2:5, ведя по ходу встречи со счетом 2:0. Пять голов белорусский клуб пропустил в течение 20 минут второго тайма.
Гомель (Беларусь) — Ротор (Россия, Д2) — 3:3
Голы: 1:0 — Шрамченко (28), 2:0 — Конате (37), 3:0 — Капор (45), 3:1 — (65, с пенальти), 3:2 — (67), 3:3 — (87).