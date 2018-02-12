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20:22 (мск), источник: Прессбол

Очередной странный матч «Гомеля» — ведя 3:0 за 25 минут до конца поединка, позволил «Ротору» сравнять счет

«Гомель» в рамках учебно-тренировочного сбора на Кипре провел товарищеский матч с «Ротором» (Д2). Ведя со счетом 3:0 до 65-й минуты, белорусский клуб пропустил 3 гола и позволил сопернику сравнять счет — 3:3.

Напомним, 8 февраля «Гомель» крупно проиграл «Уралу» — 2:5, ведя по ходу встречи со счетом 2:0. Пять голов белорусский клуб пропустил в течение 20 минут второго тайма.

Гомель (Беларусь) — Ротор (Россия, Д2) — 3:3

Голы: 1:0 — Шрамченко (28), 2:0 — Конате (37), 3:0 — Капор (45), 3:1 — (65, с пенальти), 3:2 — (67), 3:3 — (87).

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