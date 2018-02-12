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«Кайсар» обыграл эстонский клуб
Кызылординский «Кайсар» одержал победу над эстонской «Левадией» в товарищеском матче
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Кызылординский «Кайсар» одержал победу над эстонской «Левадией» в товарищеском матче
«Кайсар» — «Левадия» (Эстония) 2:1
Голы у «Кайсара»: Граф 56, Жангылышбай 76.
«Кайсар»: Григоренко, Амирсеитов, Марочкин, Граф, Ламанж (Евстигнеев 46), Тагыберген (Коробкин 46), Камара, Байжанов, (Нарзилдаев 46), Вере, Курьор, Аркин.