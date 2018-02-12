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19:25 (мск), источник: Sports.kz

«Кайсар» обыграл эстонский клуб

Кызылординский «Кайсар» одержал победу над эстонской «Левадией» в товарищеском матче учебно-тренировочного сбора в Турции со счетом — 2:1, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

«Кайсар» — «Левадия» (Эстония) 2:1

Голы у «Кайсара»: Граф 56, Жангылышбай 76.

«Кайсар»: Григоренко, Амирсеитов, Марочкин, Граф, Ламанж (Евстигнеев 46), Тагыберген (Коробкин 46), Камара, Байжанов, (Нарзилдаев 46), Вере, Курьор, Аркин.

Кайсар
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